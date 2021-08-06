Вышел первый трейлер постапокалиптического сериала о последнем мужчине на Земле

"Y: Последний мужчина" расскажет историю фокусника-любителя Йорика Брауна и его ручной обезьянки

После проволочек, шести лет в производстве, уходя актеров и шоураннеров, а также провальной пилотной серии, на экраны наконец выходит экранизация комикса "Y: Последний мужчина" (Y: The Last Man). Премьера сериала состоится на FX и Hulu 13 сентября 2021 года. И в Сети уже появился первый трейлер, пишет Deadline.

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В основе шоу — одноименный комикс Брайана К. Вона и Пиа Герры, названный Стивеном Кингом "лучшим графическим романом" из всех, что ему доводилось читать.

[ + – ] Страница оригинального комикса

История также получила сразу пять премий Айснера — самой важной награды в мире комиксов.

Действие "Y: Последний мужчина" начинается в 2002-м, когда ужасный вирус в считанные секунды убивает на Земле всех мужских особей млекопитающих — как людей, так и животных. Выживает только фокусник-любитель Йорик Браун и его ручная обезьянка-капуцин.

Перед катастрофой Йорик успел сделать предложение своей девушке Бет, которая в этот момент находилась в Австралии, но ответа не получил. Так что теперь он отправляется в путешествие, чтобы встретиться с Бет и узнать, что она решила.

По пути его будет ждать множество опасностей: орды одичавших женщин, убийцы, культисты и прочие атрибуты постапокалиптического мира.

[ + – ] Верный спутник последнего мужчины на Земле: обезьянка-капуцин

Как рассказывал Вон, при создании комикса он вдохновлялся эпизодом Consider Her Ways 1964 года сериала-антологии "Альфред Хичкок представляет". В нем эпидемия убила всех мужчин и и положила начало тотальному матриархату.

Главную роль в сериале сыграл Бен Шнетцер ("Варкрафт"), также в сериале снялись Дайан Лэйн ("Лига справедливости"), Оливия Тирлби, Эмбер Тэмблин и другие. Шоураннером выступила Элиза Кларк, работавшая над сериалами "Царство животных" и "Рубикон".