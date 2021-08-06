Вийшов перший трейлер постапокаліптичного серіалу про останнього чоловіка на Землі

"Y: Останній чоловік" розповість історію фокусника-любителя Йоріка Брауна та його ручної мавпочки.

Після зволікань, шести років у виробництві, акторів і шоуранерів, які йшли, а також провальної пілотної серії, на екрани нарешті виходить екранізація коміксу "Y: Останній чоловік" (Y: The Last Man). Прем'єра серіалу відбудеться на FX і Hulu 13 вересня 2021 року. І в Мережі вже з'явився перший трейлер, пише Deadline.

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В основі шоу — однойменний комікс Брайана К. Вона і Піа Герри, названий Стівеном Кінгом "кращим графічним романом" з усіх, що йому доводилося читати.

[ + – ] Сторінка оригінального коміксу

Історія також отримала відразу п'ять премій Айснера — найважливішої нагороди у світі коміксів.

Дія "Y: Останній чоловік" починається у 2002-му, коли жахливий вірус за лічені секунди вбиває на Землі всіх чоловічих особин ссавців — як людей, так і тварин. Виживає тільки фокусник-аматор Йорик Браун і його ручна мавпочка-капуцин.

Перед катастрофою Йорик встиг зробити пропозицію своїй дівчині Бет, яка в цей момент перебувала в Австралії, але відповіді не отримав. Тому тепер він відправляється у подорож, щоб зустрітися з Бет і дізнатися, що вона вирішила.

По дорозі на нього чекатиме безліч небезпек: орди здичавілих жінок, вбивці, культисти та інші атрибути постапокаліптичного світу.

[ + – ] Вірний супутник останнього чоловіка на Землі: мавпочка-капуцин

Як розповідав Вон, під час створення коміксу він надихався епізодом Consider Her Ways 1964 року серіалу-антології "Альфред Хічкок представляє". У ньому епідемія вбила всіх чоловіків і поклала початок тотальному матріархату.

Головну роль в серіалі зіграв Бен Шнетцер ("Варкрафт"), також в серіалі знялися Даян Лейн ("Ліга справедливості"), Олівія Тірлбі, Ембер Темблін та інші. Шоуранером виступила Еліза Кларк, яка працювала над серіалами "Царство тварин" і "Рубікон".