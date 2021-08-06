Все тайное станет явным: биограф Стива Джобса напишет книгу об Илоне Маске

Об этом изобретатель и миллиардер сообщил самолично

Биограф Стива Джобса Уолтер Айзексон напишет книгу об Илоне Маске. Об этом миллардер сообщил сам в соцсетях и отметил, что Айзексон сопровождал его повсюду в течении нескольких дней.

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"Если вам интересно узнать о Tesla, SpaceX и как у меня идут дела, @WalterIsaacson пишет биографию", — написал Маск в Twitter.

А потом поделился некоторыми подробностями о предстоящем сотрудничестве. Он сообщил, что Айзексон "в течение нескольких дней" повсюду его сопровождал и что ему "особенно понравилась" биография отца-основателя США Бенджамина Франклина, написанная Айзексоном.

Создатель Tesla и SpaceX упомянул также, что, возможно, когда-нибудь сам напишет мемуары. Видимо, когда у него дел станет поменьше и космические корабли отправятся к Марсу.

Это будет уже не первый опус о Маске. В 2015 году была опубликована его биография авторства Эшли Вэнса под названием "Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее".

Миллиардеру и критикам она понравилась, а Financial Times назвала ее "захватывающим портретом самого целеустремленного предпринимателя Кремниевой долины. Его личных недостатков, и всего остального".

Именно по этой книге HBO снимает мини-сериал о SpaceX, правда без Маска в виду его исключительной занятости.

Напомним, Маск избавился от своей "земной" недвижимости и теперь живет в крошечном сборном доме площадью 375 квадратных футов (35 квадратных метров), который он арендует у SpaceX на Boca Chica Starbase.