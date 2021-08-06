Усе таємне стане явним: біограф Стіва Джобса напише книгу про Ілона Маска

Про це винахідник і мільярдер повідомив особисто

Біограф Стіва Джобса Волтер Айзексон напише книгу про Ілона Маска. Про це мільярдер повідомив сам у соцмережах і зазначив, що Айзексон супроводжував його всюди протягом декількох днів.

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"Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і як у мене йдуть справи, @WalterIsaacson пише біографію", — написав Маск у Twitter.

А потім поділився деякими подробицями про майбутню співпрацю. Він повідомив, що Айзексон "протягом декількох днів" всюди його супроводжував і що йому "особливо сподобалася" біографія батька-засновника США Бенджаміна Франкліна, написана Айзексоном.

Творець Tesla і SpaceX згадав також, що, можливо, коли-небудь сам напише мемуари. Мабуть, коли в нього справ поменшає і космічні кораблі відправляться на Марс.

Це буде вже не перший опис про Маска. У 2015 році була опублікована його біографія авторства Ешлі Венса під назвою "Ілон Маск. Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє".

Мільярдерові і критикам вона сподобалася, а Financial Times назвала її "захопливим портретом найбільш цілеспрямованого підприємця Кремнієвої долини. Його особистих недоліків і всього іншого".

Саме по цій книзі HBO знімає міні-серіал про SpaceX, правда, без Маска через його виняткову зайнятість.

Нагадаємо, Маск позбувся своєї "земної" нерухомості і тепер живе в малесенькому збірному будинку площею 375 квадратних футів (35 квадратних метрів), який він орендує в SpaceX на Boca Chica Starbase.