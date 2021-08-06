Наталья Водянова появилась на страницах британского Harper"s Bazaar с новой прической (фото)

Водянова позировала в нарядах от самых известных домов моды и рассказала о том, за что любит природу.

39-летняя российская супермодель Наталья Водянова появилась на страницах сентябрьского номера британской версии журнала Harper's Bazaar.

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Сфотографированная в зеленых окрестностях Бугенвильского сада, супермодель, предприниматель и посол Guerlain Наталья Водянова рассказала изданию об уроках, которые она извлекла из жизни в России, о восстанавливающей энергии природы и о том, как она прокладывает путь к лучшему.

Мать пятерых детей, которая выглядит намного моложе своего возраста, примерила роскошные наряды от Dior, Fendi и Louis Vuitton позируя в Бугенвильском саду во Франции. Идея съемок была навеяна ее бабушкой Ларисой, большой любительницей природы.

"Куда бы она ни пошла, она ценила природу. Например, она никогда не могла наступить на насекомое. И всякий раз, когда она видела красивое дерево, она всегда говорила: "Давай обнимаем его". Она сказала, что когда ты обнимаешь дерево, ты получаешь эту особую энергию от Земли, от природы, которая дает жизнь. Ты можешь чувствовать себя лучше, ты можешь оставить здесь свои заботы и проблемы. Я люблю природу, это действительно источник моей энергии. Мне нравится гулять, и именно так я успокаиваю свое тело и, самое главное, мой дух и мой разум", – призналась модель.

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На снимках, кстати, Водянова предстала уже с новой прической. Не так давно она подстриглась и сделала челку, из-за чего ее сравнили с актрисой Джейн Биркин.

В интервью, которое проходило по Zoom, она поделилась секретами своей красоты. По словам Наталии, она никогда не делала уколы ботокса, а свежесть лица ей помогает сохранить тщательный уход за ним, а также специальный массаж.

По словам Наталии, в последние шесть лет она живет совсем по-другому, расставив приоритеты и избавившись от суеты. Модель практикует йогу и дружит с дизайнером Дианой фон Фюрстенберг, которую называет своей большой поддержкой и примером для подражания.

"У нее всегда, всегда есть это чувство дзен ко всему, и это действительно помогает, потому что вы можете пройти через жизнь, думая, что все важно, но, в конце концов, действительно важным есть лишь немногое", – подчеркнула знаменитость.

Напомним, Наталья вместе со всей своей семьей отправилась отдыхать на побережье Амальфи в Италии и уже показала первые фото и видео с каникул.