Наталія Водянова з'явилася на сторінках британського Harper's Bazaar з новою зачіскою (фото)

Водянова позувала в нарядах від найвідоміших будинків моди та розповіла про те, за що любить природу.

39-річна російська супермодель Наталія Водянова з'явилася на сторінках вересневого номеру британської версії журналу Harper's Bazaar.

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Сфотографована в зелених околицях Бугенвільского саду, супермодель, підприємиця та посолка Guerlain Наталія Водянова розповіла виданню про уроки, які вона отримала з життя в Росії, про відновлювальну енергію природи та про те, як вона прокладає шлях до кращого.

Мати п'ятьох дітей, яка має набагато молодший вигляд, приміряла розкішні вбрання від Dior, Fendi і Louis Vuitton, позуючи в Бугенвільскому саду у Франції. Ідея зйомок була навіяна її бабусею Ларисою, великою любителькою природи.

"Куди б вона не пішла, вона цінувала природу. Наприклад, вона ніколи не могла наступити на комаху. І кожен раз, коли вона бачила гарне дерево, вона завжди говорила: "Давай обіймемо його". Вона казала, що коли ти обіймаєш дерево, ти отримуєш цю особливу енергію від Землі, від природи, яка дає життя. Ти можеш почуватися краще, ти можеш залишити тут свої турботи та проблеми. Я люблю природу, це дійсно джерело моєї енергії. Мені подобається гуляти, і саме так я заспокоюю своє тіло і, найголовніше, мій дух і мій розум", — зізналася модель.

На знімках, до речі, Водянова постала вже з новою зачіскою. Не так давно вона підстриглася та зробила чубчик, через що її порівняли з актрисою Джейн Біркін.

В інтерв'ю, яке проходило по Zoom, вона поділилася секретами своєї краси. За словами Наталії, вона ніколи не робила уколи ботоксу, а свіжість обличчя їй допомагає зберегти ретельний догляд за ним, а також спеціальний масаж.

За словами Наталії, останні шість років вона живе зовсім по-іншому, розставивши пріоритети та позбувшись метушні. Модель практикує йогу та дружить із дизайнеркою Діаною фон Фюрстенберг, яку називає своєю великою підтримкою та прикладом для наслідування.

"У неї завжди, завжди є це почуття дзен до всього, і це дійсно допомагає, тому що ви можете пройти через життя, думаючи, що все важливо, але, врешті-решт, дійсно важливим є небагато", — підкреслила знаменитість.

Нагадаємо, Наталія разом з усією своєю родиною вирушила відпочивати на узбережжі Амальфі в Італії та вже показала перші фото й відео з канікул.