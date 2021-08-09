"Дети – под запретом!": в Великобритании раскритиковали мультфильм о принце Джордже

По мнению королевских экспертов, иронизировать над детьми и высмеивать представителя королевской семьи недопустимо.

Сатирический анимированный сериал "Принц" от HBO Max о жизни сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джорджа, который вышел в эфир на прошлой неделе, уже подвергся критике со стороны зрителей, сообщает журнал Town and Country.

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Мультфильм высмеивает британскую королевскую семью с точки зрения старшего сына герцогов Кембриджских. В шоу принц издевается над каждым из родственников, и большая часть споров связана с пародией на детей.

В социальных сетях некоторые королевские эксперты и комментаторы раскритиковали сериал за изображение принца Джорджа. Восьмилетний мальчик изображен как одержимый и коварный, и часто замышляет заговоры против своих брата и сестры, принцессы Шарлотты и принца Луи. Некоторые люди считают, что детей, даже тех, кто находится на виду у публики, нельзя пародировать. Одним из тех, кто высказался против этого, стал биограф герцогов Сассекских Омид Скоби.

"Не особо согласен с пародированием детей, но предполагаю, что я в меньшинстве", – написал он в Twitter.

"Суть в том, что дети – это под запретом. Создавать пародию, чтобы подшутить над 8-летним ребенком, — это не смешно. Это неуместно и противоречит нашему коллективному чувству ответственности", – отметила активистка по правам женщин и писатель доктор Шола Мос-Шогбамиму в программе "Доброе утро, Британия".

В свою очередь актеры, задействованные в озвучивании мультфильма, выступили на его защиту. Так, Орландо Блум, голосом которого говорит принц Гарри, еще год назад заявил, что никакого злого умысла в шоу нет. Он признался, что, хотя сначала он не решался взять на себя роль из-за его британских корней, его жена Кэти Перри призвала его принять участие:

"Изначально я подумал:" Хм, как я к этому отношусь", потому что я британский мальчик, который очень гордится своими корнями. Я понимаю, как одни любят королевскую семью, а другие ненавидят, а я всегда понимал это как часть моего наследия и прошлого. Я не из тех, кто хочет подшучивать над кем-либо, но это было так умно, остроумно и с любовью сделано. На самом деле Кэти увидела одну часть этого и сказала: "Ты должен это сделать. Это гениально". А анимацию сделали парни, которые сняли "Гриффины", так что это будет очень забавно. А кто не любит королевскую семью?".

А вот Софи Тернер, звезда "Игры престолов", которая озвучивает принцессу Шарлотту, младшую сестру принца Джорджа, подверглась обвинениям в двойных стандартах. В мае она жаловалась на излишнее внимание папарацци к ее дочери с мужем Джо Джонасом.

"Она не просила тай жизни, это отвратительно. Мне тошно, мне противно, и я почтительно прошу всех прекратить преследовать нас", – негодовала актриса.

Однако теперь некоторые зрители называют ее лицемеркой за то, что она озвучила 6-летнюю принцессу, учитывая ее отношение к вниманию СМИ к ее собственному ребенку.

В то же время создатель шоу Гэри Джанетти, озвучивший принца Джорджа, встал на защиту своего детища и призвал зрителей воспринять сериал как сатиру и развлечение. Он уверяет, что все было создано с любовью, добавив, что хотел создать "супер смешную историю".

Королевская семья пока не комментирует сериал. Никто из представителей королевы, герцога и герцогини Кембриджских, а также герцога и герцогини Сассекских не высказался о шоу.