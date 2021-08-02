Принц Гарри заговорил голосом Орландо Блума (видео)

Мультфильм "Принц" рассказывает о жизни сына герцогов Кембриджских, Джорджа, а также показывает пост-королевскую жизнь в США его дяди, принца Гарри.

HBO Max запустил показ 12-серийного сатирического анимационного сериала под названием "Принц" о старшем сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордже, сообщает Daily Mail.

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Сценаристом мультфильма выступил Гэри Джанетти, ранее работавший над "Гриффинами", а источником вдохновения для создания "Принца" стали юмористические посты на странице Джанетти в Instagram, заполненные фотографиями Джорджа, реагирующего на семейные и международные новости. В сериале рассказ ведется от имени мальчика, который является третьим в очереди на британский престол.

Для озвучивания мультфильма подобрался настоящий звездный состав. Так, свой голос Джорджу "одолжил" сам Джанетти, а вот его дядю, опального принца Гарри, который, по сюжету, уже отошел от королевских обязанностей и переехал с женой Меган Маркл в США, озвучил голливудский актер и сосед герцога Сассекского в Монтесито Орландо Блум.

[ + – ] Орландо Блум озвучил своего друга принца Гарри

Принца Уэльского Чарльза озвучил Дэн Стивенс, звезда "Аббатства Даунтон", Иван Реон из "Игры престолов" подарил свой голос принцу Уильяму, принцесса Шарлота заговорила голосом Софи Тернер, а королева Елизавета позаимствовала голос у Фрэнсис Де Ла Тур, которая играла в таких фильмах как "Гарри Поттер" и "Восходящая сырость".

Мультфильм, который смотрят американцы, еще не транслируется в Великобритании. СМИ не исключают, что в этой стране он угрожает повлиять на общественные образы, которые месяцами тщательно создавали Гарри и Меган.

[ + – ] Мультфильм пока что не транслируется в Великобритании

Герцог Сассекский показан в "Принце" всего через несколько месяцев после того, как он с женой сложили с себя королевские обязанности и улетели в Калифорнию. В сатирической ленте зрители увидят, как внук монарха смиряется со своей пост-королевской жизнью. Например, в одном из эпизодов он впервые заходит в квартиру в Лос-Анджелесе и, оглядываясь, говорит жене:

"Это, наверное, самый маленький дворец, в котором я когда-либо был". Жена уточняет, что это квартира, а не дворец.

"Да, многоквартирный дворец, я это знаю. Множество крошечных дворцов внутри одного большого дворец", – слышит она в ответ.

Премьера анимационного сериала планировалась еще на 2020 год, однако пандемия коронавируса повлияла на эти сроки.

Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри пишет мемуары и даже получил $20 млн аванса от издателя. В Букингемском дворце планы герцога Сассекского встретили с неодобрением, поскольку не исключают, что книга может снова ударить по институту монархии.