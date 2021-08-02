Принц Гарри заговорил голосом Орландо Блума (видео)
Мультфильм "Принц" рассказывает о жизни сына герцогов Кембриджских, Джорджа, а также показывает пост-королевскую жизнь в США его дяди, принца Гарри.
HBO Max запустил показ 12-серийного сатирического анимационного сериала под названием "Принц" о старшем сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордже, сообщает Daily Mail.
Сценаристом мультфильма выступил Гэри Джанетти, ранее работавший над "Гриффинами", а источником вдохновения для создания "Принца" стали юмористические посты на странице Джанетти в Instagram, заполненные фотографиями Джорджа, реагирующего на семейные и международные новости. В сериале рассказ ведется от имени мальчика, который является третьим в очереди на британский престол.
Для озвучивания мультфильма подобрался настоящий звездный состав. Так, свой голос Джорджу "одолжил" сам Джанетти, а вот его дядю, опального принца Гарри, который, по сюжету, уже отошел от королевских обязанностей и переехал с женой Меган Маркл в США, озвучил голливудский актер и сосед герцога Сассекского в Монтесито Орландо Блум.
Принца Уэльского Чарльза озвучил Дэн Стивенс, звезда "Аббатства Даунтон", Иван Реон из "Игры престолов" подарил свой голос принцу Уильяму, принцесса Шарлота заговорила голосом Софи Тернер, а королева Елизавета позаимствовала голос у Фрэнсис Де Ла Тур, которая играла в таких фильмах как "Гарри Поттер" и "Восходящая сырость".
Мультфильм, который смотрят американцы, еще не транслируется в Великобритании. СМИ не исключают, что в этой стране он угрожает повлиять на общественные образы, которые месяцами тщательно создавали Гарри и Меган.
Герцог Сассекский показан в "Принце" всего через несколько месяцев после того, как он с женой сложили с себя королевские обязанности и улетели в Калифорнию. В сатирической ленте зрители увидят, как внук монарха смиряется со своей пост-королевской жизнью. Например, в одном из эпизодов он впервые заходит в квартиру в Лос-Анджелесе и, оглядываясь, говорит жене:
"Это, наверное, самый маленький дворец, в котором я когда-либо был". Жена уточняет, что это квартира, а не дворец.
"Да, многоквартирный дворец, я это знаю. Множество крошечных дворцов внутри одного большого дворец", – слышит она в ответ.
Премьера анимационного сериала планировалась еще на 2020 год, однако пандемия коронавируса повлияла на эти сроки.
Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри пишет мемуары и даже получил $20 млн аванса от издателя. В Букингемском дворце планы герцога Сассекского встретили с неодобрением, поскольку не исключают, что книга может снова ударить по институту монархии.