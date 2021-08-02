Принц Гаррі заговорив голосом Орландо Блума (відео)
Мультфільм "Принц" розповідає про життя сина герцогів Кембриджських, Джорджа, а також показує пост-королівське життя в США його дядька, принца Гаррі.
HBO Max запустив показ 12-серійного сатиричного анімаційного серіалу під назвою "Принц" про старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон Джорджа, повідомляє Daily Mail.
Сценаристом мультфільму став Гері Джанетті, який раніше працював над "Сім'янином", а джерелом натхнення для створення "Принца" стали гумористичні дописи на сторінці Джанетті в Instagram, заповнені фотографіями Джорджа, який реагує на сімейні та міжнародні новини. У серіалі розповідь ведеться від імені хлопчика, який є третім у черзі на британський престол.
Для озвучування мультфільму підібрався справжній зірковий склад. Так, свій голос Джорджу "позичив" сам Джанетті, а ось його дядька, опального принца Гаррі, який, за сюжетом, вже відійшов від королівських обов'язків і переїхав із дружиною Меган Маркл у США, озвучив голлівудський актор і сусід герцога Сассекського в Монтесіто Орландо Блум.
Принца Уельського Чарльза озвучив Ден Стівенс, зірка "Абатства Даунтон", Іван Реон із "Гри престолів" подарував свій голос принцу Вільяму, принцеса Шарлота заговорила голосом Софі Тернер, а королева Єлизавета запозичила голос у Френсіс Де Ла Тур, яка грала в таких фільмах як "Гаррі Поттер" і "Висхідна вогкість".
Мультфільм, який дивляться американці, ще не транслюється у Великобританії. ЗМІ не заперечують, що в цій країні він загрожує вплинути на громадські образи, які місяцями ретельно створювали Гаррі та Меган.
Герцог Сассекський показаний в "Принці" всього через кілька місяців після того, як він із дружиною склали із себе королівські обов'язки і полетіли до Каліфорнії. У сатиричній стрічці глядачі побачать, як онук монарха упокорюється зі своїм пост-королівським життям. Наприклад, в одному з епізодів він вперше заходить в квартиру в Лос-Анджелесі й, озираючись, говорить дружині:
"Це, напевно, найменший палац, в якому я коли-небудь був". Дружина уточнює, що це квартира, а не палац.
"Так, багатоквартирний палац, я це знаю. Безліч крихітних палаців всередині одного великого палацу", — чує вона у відповідь.
Прем'єра анімаційного серіалу планувалася ще на 2020 рік, однак пандемія коронавірусу вплинула на ці терміни.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принц Гаррі пише мемуари і навіть отримав $20 млн авансу від видавця. У Букінгемському палаці плани герцога Сассекського зустріли несхвально, оскільки не заперечують, що книга може знову вдарити по інституту монархії.