Принц Гаррі заговорив голосом Орландо Блума (відео)

Мультфільм "Принц" розповідає про життя сина герцогів Кембриджських, Джорджа, а також показує пост-королівське життя в США його дядька, принца Гаррі.

HBO Max запустив показ 12-серійного сатиричного анімаційного серіалу під назвою "Принц" про старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон Джорджа, повідомляє Daily Mail.

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Сценаристом мультфільму став Гері Джанетті, який раніше працював над "Сім'янином", а джерелом натхнення для створення "Принца" стали гумористичні дописи на сторінці Джанетті в Instagram, заповнені фотографіями Джорджа, який реагує на сімейні та міжнародні новини. У серіалі розповідь ведеться від імені хлопчика, який є третім у черзі на британський престол.

Для озвучування мультфільму підібрався справжній зірковий склад. Так, свій голос Джорджу "позичив" сам Джанетті, а ось його дядька, опального принца Гаррі, який, за сюжетом, вже відійшов від королівських обов'язків і переїхав із дружиною Меган Маркл у США, озвучив голлівудський актор і сусід герцога Сассекського в Монтесіто Орландо Блум.

[ + – ] Орландо Блум озвучив свого друга принца Гаррі

Принца Уельського Чарльза озвучив Ден Стівенс, зірка "Абатства Даунтон", Іван Реон із "Гри престолів" подарував свій голос принцу Вільяму, принцеса Шарлота заговорила голосом Софі Тернер, а королева Єлизавета запозичила голос у Френсіс Де Ла Тур, яка грала в таких фільмах як "Гаррі Поттер" і "Висхідна вогкість".

Мультфільм, який дивляться американці, ще не транслюється у Великобританії. ЗМІ не заперечують, що в цій країні він загрожує вплинути на громадські образи, які місяцями ретельно створювали Гаррі та Меган.

[ + – ] Мультфільм поки що не транслюється у Великобританії

Герцог Сассекський показаний в "Принці" всього через кілька місяців після того, як він із дружиною склали із себе королівські обов'язки і полетіли до Каліфорнії. У сатиричній стрічці глядачі побачать, як онук монарха упокорюється зі своїм пост-королівським життям. Наприклад, в одному з епізодів він вперше заходить в квартиру в Лос-Анджелесі й, озираючись, говорить дружині:

"Це, напевно, найменший палац, в якому я коли-небудь був". Дружина уточнює, що це квартира, а не палац.

"Так, багатоквартирний палац, я це знаю. Безліч крихітних палаців всередині одного великого палацу", — чує вона у відповідь.

Прем'єра анімаційного серіалу планувалася ще на 2020 рік, однак пандемія коронавірусу вплинула на ці терміни.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принц Гаррі пише мемуари і навіть отримав $20 млн авансу від видавця. У Букінгемському палаці плани герцога Сассекського зустріли несхвально, оскільки не заперечують, що книга може знову вдарити по інституту монархії.