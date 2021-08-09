"Діти — під забороною!": у Великобританії розкритикували мультфільм про принца Джорджа

На думку королівських експертів, іронізувати над дітьми та висміювати представника королівської сім'ї неприпустимо.

Сатиричний анімований серіал "Принц" від HBO Max про життя сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма Джорджа, який вийшов в ефір минулого тижня, вже піддався критиці з боку глядачів, повідомляє журнал Town and Country.

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Мультфільм висміює британську королівську сім'ю з точки зору старшого сина герцогів Кембриджських. У шоу принц знущається над кожним із родичів, і велика частина суперечок пов'язана з пародією на дітей.

У соціальних мережах деякі королівські експерти та коментатори розкритикували серіал за зображення принца Джорджа. Восьмирічний хлопчик зображений як одержимий і підступний і часто замислює змови проти своїх брата та сестри, принцеси Шарлотти та принца Луї. Деякі люди вважають, що дітей, навіть тих, хто перебуває на очах у публіки, не можна пародіювати. Одним із тих, хто висловився проти цього, став біограф герцогів Сассекських Омід Скобі.

"Не особливо згоден із пародіюванням дітей, але припускаю, що я в меншості", — написав він у Twitter.

"Суть в тому, що діти — це під забороною. Створювати пародію, щоб пожартувати над 8-річною дитиною, — це не смішно. Це недоречно та суперечить нашому колективному почуттю відповідальності", — зазначила активістка з прав жінок і письменниця доктор Шола Мос-Шогбаміму в програмі "Доброго ранку, Британіє".

У свою чергу актори, задіяні в озвучуванні мультфільму, виступили на його захист. Так, Орландо Блум, голосом якого говорить принц Гаррі, ще рік тому заявив, що ніякого злого умислу в шоу немає. Він зізнався, що, хоча спочатку він не наважувався взяти на себе роль через його британські корені, його дружина Кеті Перрі закликала його взяти участь:

"Спочатку я подумав: "Хм, як я до цього ставлюся", тому що я британський хлопчик, який дуже пишається своїм корінням. Я розумію, як одні люблять королівську сім'ю, а інші ненавидять, а я завжди розумів це як частину моєї спадщини та минулого. Я не з тих, хто хоче жартувати над ким-небудь, але це було так розумно, дотепно та з любов'ю зроблено. Насправді Кеті побачила одну частину цього та сказала: "Ти повинен це зробити. Це геніально". А анімацію зробили хлопці, які зняли" Гріффіни", так що це буде дуже забавно. А хто не любить королівську сім'ю?".

А ось Софі Тернер, зірка "Ігри престолів", яка озвучує принцесу Шарлотту, молодшу сестру принца Джорджа, піддалася звинуваченням у подвійних стандартах. У травні вона скаржилася на зайву увагу папараці до її дочки з чоловіком Джо Джонасом.

"Вона не просила такого життя, це огидно. Мене нудить, мені гидко, і я шанобливо прошу всіх припинити переслідувати нас", — обурювалася актриса.

Однак тепер деякі глядачі називають її лицеміркою за те, що вона озвучила 6-річну принцесу, з огляду на її ставлення до уваги ЗМІ до її власної дитини.

У той же час творець шоу Гері Джанетта, який озвучив принца Джорджа, встав на захист свого дітища та закликав глядачів сприйняти серіал як сатиру та розвага. Він запевняє, що все було створено з любов'ю, додавши, що хотів створити "суперсмішну історію".

Королівська родина поки не коментує серіал. Ніхто з представників королеви, герцога та герцогині Кембриджських, а також герцога та герцогині Сассекських не висловився про шоу.