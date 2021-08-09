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Принцесса Евгения поздравила сестру с днем рождения, опубликовав их детские снимки

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принцесса евгения, принцесса беатрис
Фото: Getty Images | Принцессы Беатрис и Евгения на скачках в Аскоте

Принцессы Беатрис и Евгения всегда были очень дружны и до своих замужеств были практически неразлучны

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис 8 августа отпраздновала день рождения. И в этот день она получила от сестры, принцессы Евгении, трогательное поздравление. Та опубликовала в Instagram редкие детские фото с сестрой. Об этом пишет Hello Magazine.

8 августа внучке Елизаветы II принцессе Беатрис исполнилось 33 года. В этот день она принимала поздравления от друзей и близких. Но самый трогательный пост опубликовала ее родная сестра, принцесса Евгения.

Она сделала видео из архивных снимков. Евгения показала совместные фото с самого детства, а также поделилась кадрами из путешествий. Ранее эти снимки нигде не публиковались и сестры их не показывали.

"Поздравляю с днем ​​рождения мою старшую сестру. БеаБеа, ты сенсационная, и я обожаю наблюдать за тем, какая ты смелая и искренняя", – написала принцесса Евгения.

принцесса евгения, принцесса беатрис, детские фото, архивные снимки
Детские снимки принцесс Беатрис и Евгении
принцесса евгения, принцесса беатрис, детские фото, архивные снимки
Детские снимки принцесс Беатрис и Евгении

Не обошел вниманием день рождения жены и муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци. Он показал в Сети новое совместное селфи.

Эдоардо Мапелли Моцци, принцесса Беатрис
Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис
Фото: соцсети

"С днем рождения, моя любовь. Люблю тебя всем своим сердцем", — написал он под снимком. Напомним, сейчас пара ждет первенца. И ранее появилась информация, что они хотят покинуть шумный Лондон и перебраться в более тихое место.

Эдоардо и Беатрис уже присмотрели загородный дом за 3 миллиона фунтов стерлингов в Оксфордшире.