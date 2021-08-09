Принцеса Євгенія привітала сестру з днем народження, опублікувавши їхні дитячі знімки

Принцеси Беатріс і Євгенія завжди були дуже дружні та до своїх шлюбів були практично нерозлучні.

Внучка королеви Єлизавети II принцеса Беатріс 8 серпня відсвяткувала день народження. І в цей день вона отримала від сестри, принцеси Євгенії, зворушливе привітання. Вона опублікувала в Instagram рідкісні дитячі фото із сестрою. Про це пише Hello Magazine.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

8 серпня внучці Єлизавети II принцесі Беатріс виповнилося 33 роки. У цей день вона отримувала привітання від друзів і близьких. Але найбільш зворушливий допис опублікувала її рідна сестра, принцеса Євгенія.

Вона зробила відео з архівних знімків. Євгенія показала спільні фото із самого дитинства, а також поділилася кадрами з подорожей. Раніше ці знімки ніде не публікувалися і сестри їх не показували.

"Вітаю з днем ​​народження мою старшу сестру. БеаБеа, ти сенсаційна, і я обожнюю спостерігати за тим, яка ти смілива і щира", — написала принцеса Євгенія.

[ + – ] Дитячі знімки принцес Беатріс і Євгенії [ + – ] Дитячі знімки принцес Беатріс і Євгенії

Не оминув увагою день народження дружини і чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці. Він показав у мережі нове спільне селфі.

[ + – ] Едоардо Мапеллі Моцці та принцеса Беатріс Фото: соцсети

"З днем народження, моя любов. Люблю тебе всім своїм серцем", — написав він під знімком. Нагадаємо, зараз пара чекає первістка. І раніше з'явилася інформація, що вони хочуть залишити галасливий Лондон і перебратися в більш тихе місце.

Едоардо та Беатріс вже пригледіли заміський будинок за 3 мільйони фунтів стерлінгів в Оксфордширі.