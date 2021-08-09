Звезда "Отряда самоубийц" Юэль Киннаман ответил на обвинение в изнасиловании

По словам Юэля Киннамана, модель, с которой у него был секс по обоюдному согласию, шантажировала его и постоянно угрожала, требуя за молчание материальные блага и продвижение в карьере.

Голливудский актер Юэль Киннаман, который снялся в недавно вышедшем фильме DC "Отряд самоубийц", недавно обвинил шведскую модель Габриель Магнуссон в вымогательстве после секса по обоюдному согласию в 2018 году. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Ранее, как сообщает E!News со ссылкой на документы из Верховного суда Лос-Анджелеса, он потребовал судебный приказ в отношении девушки, которая также известна под именем Белла Дэвис.

По словам Киннамана, Габриель угрожала "обнародовать ложную информацию о нем", в том числе о том, что он "занимался с ней сексом против ее воли".

Актер объяснил своим 1,3 млн подписчиков свой шаг:

[ + – ] Актер рассказал свою версию событий

"Ранее этим утром я подал заявление о запретительном судебном приказе против женщины, которая угрожала нанести физический вред мне, моей семье и близким, а также пыталась вымогать деньги и ценные вещи от меня. Хотя говорить обо всем этом унизительно и страшно, хуже всего мне терпеть нарастающие ежедневные угрозы физического вреда мне и моим близким и угрозы обратиться в прессу со сфабрикованными гнусными слухами, если я не соглашусь со списком требований, который включает деньги, связи в Голливуде, помощь в получении рабочей визы, подтвержденную страницу в Instagram, страницу в Википедии, фотосессию со Sports Illustrated, дополнительные $400 тыс на квартиру и многое другое"

Киннаман утверждал, что он и Белла "встретились в Нью-Йорке и имели секс по обоюдному согласию" в ноябре 2018 года и снова в следующем месяце", но не провели вместе ночь, потому что на следующее утро ему пришлось рано вставать на работу.

"На следующий день она написала мне, что ее беспокоит то, что я не просил ее переночевать, и что я не уточнял у нее, благополучно ли она добралась до дома", – рассказывал актер.

[ + – ] Габриель Магнуссон, она же – Бэлла Дэвис

Он также добавил, что Белла пыталась общаться с ним в 2019 и 2020 годах и отправляла "сексуально откровенный контент".

По его словам, ее угрозы насилием в отношении его и его близких стали настолько серьезными и конкретными, что у него не осталось другого выбора, кроме как просить запретительный судебный приказ.

"Это не недоразумение: я поддерживаю всех жертв сексуального насилия. Это не то, что здесь произошло. Это был секс по обоюдному согласию. А теперь это попытка вымогательства. Что еще более важно — это угроза безопасности моей семьи и любимых, которые всегда будут моим главным приоритетом", – подчеркнул Юэль.

Еще в 2019 году Киннаман появился на красной ковровой дорожке с моделью Келли Гейл. Позже они объявили о своей помолвке в январе 2020 года. Недавно пара посетила премьеру фильма Warner Bros. "Отряд самоубийц" в театре Лос-Анджелеса.

[ + – ] Юэль Киннаман и Келли Гейл

Ранее Киннаман был женат на Клео Ваттенстрем в течение двух лет, но в конце 2018 года они расстались.

Напомним, Марго Робби, Джон Сина и Сильвестр Сталлоне появились на премьере фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" в Лос-Анджелесе.