Зірка "Загону самогубців" Юель Кіннаман відповів на звинувачення у зґвалтуванні

За словами Юеля Кіннамана, модель, з якою у нього був секс за взаємної згоди, шантажувала його і постійно погрожувала, вимагаючи за мовчання матеріальні блага і просування в кар'єрі.

Голлівудський актор Юель Кіннаман, який знявся у фільмі DC "Загін самогубців", що недавно вийшов, звинуватив шведську модель Габріель Магнуссон у вимаганні після сексу за взаємної згоди у 2018 році. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше, як повідомляє E! News з посиланням на документи з Верховного суду Лос-Анджелеса, він зажадав судовий наказ щодо дівчини, яка також відома під ім'ям Белла Девіс.

За словами Кіннамана, Габріель погрожувала "оприлюднити неправдиву інформацію про нього", зокрема про те, що він "займався з нею сексом проти її волі".

Актор пояснив своїм 1,3 млн підписників свій крок:

[ + – ] Актор розповів свою версію подій

"Раніше цього ранку я подав заяву про заборонний судовий наказ проти жінки, яка погрожувала завдати фізичної шкоди мені, моїй родині та близьким, а також намагалася вимагати гроші та цінні речі від мене. Хоча говорити про все це принизливо і страшно, найгірше мені терпіти наростаючі щоденні погрози фізичної шкоди мені і моїм близьким і погрози звернутися в пресу зі сфабрикованими мерзенними чутками, якщо я не погоджуся зі списком вимог, який включає гроші, зв'язки у Голлівуді, допомога в отриманні робочої візи, підтверджену сторінку в Instagram, сторінку у Вікіпедії, фотосесію зі Sports Illustrated, додаткові $400 тис на квартиру та багато іншого".

Кіннаман стверджував, що він і Белла "зустрілися в Нью-Йорку і мали секс за взаємної згоди" у листопаді 2018 року і знову наступного місяця", але не провели разом ніч, тому що наступного ранку йому довелося рано вставати на роботу.

"Наступного дня вона написала мені, що її турбує те, що я не просив її переночувати, і що я не уточнював у неї, чи благополучно вона дісталася домівки", — розповідав актор.

[ + – ] Габріель Магнуссон, вона ж — Белла Девіс

Він також додав, що Белла намагалася спілкуватися з ним у 2019 і 2020 роках і відправляла "сексуально відвертий контент".

За його словами, її погрози насильством щодо його і його близьких стали настільки серйозними і конкретними, що у нього не залишилося іншого вибору, крім як просити заборонний судовий наказ.

"Це не непорозуміння: я підтримую всіх жертв сексуального насильства. Це не те, що тут сталося. Це був секс за взаємної згоди. А тепер це спроба вимагання. Що ще важливіше — це погроза безпеці моїй сім'ї та людей, яких я люблю і які завжди будуть моїм головним пріоритетом", — підкреслив Юель.

Ще у 2019 році Кіннаман з'явився на червоній килимовій доріжці з моделлю Келлі Гейл. Пізніше вони оголосили про свої заручини в січні 2020 року. Нещодавно пара відвідала прем'єру фільму Warner Bros. "Загін самогубців" у театрі Лос-Анджелеса.

[ + – ] Юель Кіннаман і Келлі Гейл

Раніше Кіннаман був одружений на Клео Ваттенстрем протягом двох років, але наприкінці 2018 року вони розлучилися.

Нагадаємо, Марго Роббі, Джон Сіна і Сильвестр Сталлоне з'явилися на прем'єрі фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" у Лос-Анджелесі.