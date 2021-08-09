Выход в плавках: певец Робби Уильямс увез семью на отдых в Турцию

Так Робби готовится к работе над фильмом о самом себе и своем творческом пути

Пока селебрити для отдыха выбирают Италию и Грецию, британец Робби Уильямс решил увезти семью на отдых к побережью Турции. Однако певец выбрал не отель "все включено", а арендовал шикарную яхту с командой. Об этом пишет Mirror.

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В отпуск Робби, у которого сейчас, как и у многих артистов, вынужденный перерыв в концертах из-за пандемии коронавируса, отправился с женой Айдой Филд, и их четырьмя детьми.

[ + – ] Робби Уильямс с семьей в Турции Фото: Splash News

47-летний певец нырял "ласточкой" с борта яхты, демонстрировал свои цветастые плавки от Versace и многочисленные татуировки.

Отпуск он, видимо, решил устроить перед работой, что ему предстоит. В ближайшее время Робби займется производством своего биографического фильма под названием "Лучший человек".

Руководить проектом, по слухам, будет Майкл Грейси, уже снявший фильмы "Рокетмен" и "Величайший шоумен", обойдется фильм в 80 миллионов долларов минимум.

Во время работы над фильмом Робби переедет в Мельбурн, Австралия, и его представители уже присматривают для певца и его семьи подходящие особняки.

Фильм расскажет историю восхождения Робби к вершинам славы и "его демонов, с которыми он сражался, как на сцене, так и за ее пределами".

[ + – ] Робби Уильямс с семьей в Турции Фото: Splash News

"Как мы покажем Робби в фильме – секрет. Я хочу сделать это по-настоящему оригинально", — уже заявил Грейси. Он уже отметил, что фильм про Робби Уильямса будет отличаться от "Богемской рапсодии", или "Рокетмена". Это будет история про "обывателя, у которого есть невероятно интересная история о том, как он следовал своей мечте".

Робби получил известность в 16 лет, как участник группы Take That. Причем он хотел стать футболистом, но когда объявление о наборе в группу принесла домой его мама, то он решил попробовать свои силы. В группе он пел с 1990 по 1996 гг., пока не решил попробовать себя в сольной карьере.

И это решение было судьбоносным. Певец продал 70 миллионов записей по всему миру и является самым продаваемым зарубежным исполнителем в Латинской Америке. Уильямс был занесен в Книгу рекордов Гиннесса после того, как он анонсировал свой тур в поддержку альбома Intensive Care: 1,6 миллионов билетов было продано за один день.