Вихід у плавках: співак Роббі Вільямс відвіз сім'ю на відпочинок у Туреччину

Так Роббі готується до роботи над фільмом про самого себе і свій творчий шлях.

Поки селебріті для відпочинку вибирають Італію та Грецію, британець Роббі Вільямс вирішив відвезти родину на відпочинок на узбережжя Туреччини. Однак співак обрав не готель "все враховано", а орендував шикарну яхту з командою. Про це пише Mirror.

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У відпустку Роббі, в якого зараз, як і в багатьох артистів, вимушена перерва в концертах через пандемію коронавірусу, вирушив із дружиною Айдою Філд, та їхніми чотирма дітьми.

[ + – ] Роббі Вільямс із сім'єю в Туреччині Фото: Splash News

47-річний співак пірнав "ластівкою" з борту яхти, демонстрував свої квітчасті плавки від Versace і численні татуювання.

Відпустку він, мабуть, вирішив влаштувати перед роботою, яка чекає його попереду. Найближчим часом Роббі займеться виробництвом свого біографічного фільму під назвою "Краща людина".

Керувати проєктом, за чутками, буде Майкл Грейсі, який вже зняв фільми "Рокетмен" і "Найбільший шоумен". Коштуватиме фільм 80 мільйонів доларів мінімум.

Під час роботи над фільмом Роббі переїде в Мельбурн, Австралія, і його представники вже обирають для співака і його сім'ї відповідні маєтки.

Фільм розповість історію сходження Роббі до вершин слави і "його демонів, з якими він боровся, як на сцені, так і за її межами".

[ + – ] Роббі Вільямс із сім'єю в Туреччині Фото: Splash News

"Як ми покажемо Роббі у фільмі — секрет. Я хочу зробити це по-справжньому оригінально", — вже заявив Грейсі. Він уже зазначив, що фільм про Роббі Вільямса буде відрізнятися від "Богемської рапсодії", або "Рокетмена". Це буде історія про "обивателя, в якого є неймовірно цікава історія про те, як він дотримувався своєї мрії".

Роббі здобув популярність у 16 років, як учасник групи Take That. Причому він хотів стати футболістом, але коли оголошення про набір до групи принесла додому його мама, то він вирішив спробувати свої сили. У групі він співав із 1990 по 1996 рр., поки не вирішив спробувати себе у сольній кар'єрі.

І це рішення було доленосним. Співак продав 70 мільйонів записів по всьому світу і є найбільш продаваним закордонним виконавцем у Латинській Америці. Вільямс був занесений в Книгу рекордів Гіннеса після того, як він анонсував свій тур на підтримку альбому Intensive Care: 1,6 мільйонів квитків були продані за один день.