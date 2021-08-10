Дочь Джонни Деппа заподозрили в новом романе (фото)

Ранее Лили-Роуз Депп встречалась с Тимоти Шаламе, однако в прошлом году пара рассталась.

22-летняя дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской модели, певицы и звезды кино Ваннесы Паради Лили-Роуз Депп после расставания с Тимоти Шаламе была замечена в компании другого мужчины, сообщает Page Six.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Девушку сфотографировали в объятиях актера Остина Батлера во время ужина в одном из лондонских ресторанов. По информации Daily Mail, Лили-Роуз и 29-летний Остин встретились с другом, приехав к заведению на авто с водителем. Депп была одета в черный топ, темные джинсы и черные туфли. Батлер же выбрал футболку, джинсы и коричневую куртку Carharrt.

Как уже говорилось выше, ранее Лили-Роуз встречалась с Тимоти Шаламе, который был ее партнером по фильму 2019 года "Король". Пару тоже в свое время застали целующейся, однако в апреле 2020 года молодые люди расстались.

Что касается Батлера, то он 9 лет встречался с Ваннесой Хадженс, однако до свадьбы дело так и не дошло. Они разорвали отношения в январе 2020 года.

Батлер является одним из самых перспективных актеров. Так, он сыграл Элвиса Пресли в байопике о знаменитом певце, обойдя таких претендентов на роль как Гарри Стайлс, Ансел Элгорт и Майлз Теллер. Вместе с ним в фильме снялся Том Хэнкс, воплотивший образ знаменитого криминального менеджера Пресли, полковника Тома Паркера. Остин также играл в "Дневниках Кэрри", "Хрониках Шаннары", "Зоуи 101", "Ханна Монтанна", "Однажды в Голливуде" и других.

[ + – ] Остин Батлер

Ранее мы писали о том, что отец девушки, Джонни Депп, признался во время судебного заседания в Лондоне, что давал своей дочери попробовать покурить марихуану. Таким образом он хотел ей наглядно показать, какой вред здоровью она способна причинить.