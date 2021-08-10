Дочку Джонні Деппа запідозрили в новому романі (фото)

Раніше Лілі-Роуз Депп зустрічалася з Тімоті Шаламе, проте в минулому році пара розлучилася.

22-річна дочка голлівудського актора Джонні Деппа та французької моделі, співачки та зірки кіно Ваннеси Параді Лілі-Роуз Депп після розставання з Тімоті Шаламе була помічена в компанії іншого чоловіка, повідомляє Page Six.

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Дівчину сфотографували в обіймах актора Остіна Батлера під час вечері в одному з лондонських ресторанів. За інформацією Daily Mail, Лілі-Роуз і 29-річний Остін зустрілися з другом, приїхавши до закладу на авто з водієм. Депп була одягнена в чорний топ, темні джинси та чорні туфлі. Батлер же вибрав футболку, джинси та коричневу куртку Carharrt.

Як вже говорилося вище, раніше Лілі-Роуз зустрічалася з Тімоті Шаламе, який був її партнером по фільму 2019 року "Король". Пару теж свого часу застали за поцілунками, проте в квітні 2020 року молоді люди розлучилися.

Що стосується Батлера, то він 9 років зустрічався з Ваннесою Хадженс, проте до весілля справа так і не дійшла. Вони розірвали стосунки в січні 2020 року.

Батлер є одним із найбільш перспективних акторів. Він зіграв Елвіса Преслі в байопіку про знаменитого співака, обійшовши таких претендентів на роль як Гаррі Стайлс, Ансель Елгорт і Майлз Теллер. Разом із ним у фільмі знявся Том Генкс, який втілив образ знаменитого кримінального менеджера Преслі, полковника Тома Паркера. Остін також грав у "Щоденниках Кері", "Хроніках Шаннари", "Зоуі 101", "Ханні Монтані", "Одного разу в Голлівуді" й інших.

[ + – ] Остін Батлер

Раніше ми писали про те, що батько дівчини, Джонні Депп, зізнався під час судового засідання в Лондоні, що давав своїй дочці спробувати покурити марихуану. Таким чином він хотів їй наочно показати, якої шкоди здоров'ю вона здатна заподіяти.