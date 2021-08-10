Мэрайя Кэри и Дженнифер Хадсон вспомнили про Уитни Хьюстон в ее день рождения

Легендарной певице исполнилось бы 58 лет

9 августа певице Уитни Хьюстон исполнилось бы 58 лет. И селебрити почтили ее память, написав сообщения в соцсетях. Среди них были певица Мэрайя Кэри и Дженнифер Хадсон и многие другие. Об этом пишет Daily Mail.

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Мэрайя Кэри и Уитни Хьюстон подружились, когда вместе записывали саундтрек к диснеевскому мультфильму "Принц Египта" в 1998 году. Позже эта песня получила "Оскар".

Актриса и певица Дженнифер Хадсон опубликовала фото Уитни и написала: "С днем рождения, Уитни. Я всегда буду праздновать твой день".

Отметила день рождения певицы и восьмикратная обладательница премии "Грэмми" Анита Бейкер.

А в прошлом месяце губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил, что переименовывает бульвар Воксхолл-Гарден в "Бульвар Уитни Хьюстон" в честь уроженки Ньюарка.

А в Сети уже начали продавать билеты на "Вечер с Уитни", концерт с голограммой Уитни Хьюстон, премьера которого состоится 26 октября и продлится до 1 мая 2022 года в выставочном зале Harrah's в Harrah's в Лас-Вегасе.

Этот концерт, к слову, вызвал возмущение у поклонников певицы, которые считают, что его организаторы наживаются на ее смерти.

Напомним, Уитни Хьюстон выпустила семь альбомов, снялась в пяти фильмах и продала более 200 миллионов пластинок по всему миру за 30-летнюю карьеру.

В 2022 году ожидается премьера байопика о ней. Главную роль в фильме "Я хочу с кем-нибудь потанцевать" исполнит актриса Наоми Аки.

Уитни скончалась 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии "Грэмми". Ее в ванной обнаружила ее тетя Мэри Джонс. Уже в марте полиция закрыла дело, обнародовав результаты полицейского расследования.

Уитни Хьюстон умерла в 48 лет. Причиной смерти были названы: утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и хроническое употребление кокаина. Спустя три года скончалась ее дочь – Бобби Кристина Браун. По некоторым данным ее избил ее сожитель и приемный сын Уитни – Ник Гордон. Он умер в 2020 году от передозировки героина.