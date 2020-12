Наоми Аки сыграет Уитни Хьюстон в биографической картине "Я хочу с кем-нибудь потанцевать"

Создатели фильма обещают, что он станет самым откровенным в отношении той цены, которую певица заплатила за успех

28-летняя актриса Наоми Аки, сыгравшая Джанну в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019), исполнит роль Уитни Хьюстон в байопике о певице, передает The Hollywood Reporter.

Режиссер фильма "Я хочу с кем-нибудь потанцевать" – канадка Стелла Мегги, известная по картинам "Фотограф" и "Все-все".

На роль Хьюстон актрису искали почти год. Увидев Наоми Аки на пробах, режиссер пришла к выводу, что именно она сможет передать не только сценический образ певицы, но и ее внутренний мир.

"Наоми Аки производила на нас неизгладимое впечатление на каждом этапе процесса отбора. Я была тронута ее способностью запечатлеть сценическое присутствие мировой иконы, привнося человечность в ее внутреннюю сущность", – рассказала Мегги.

Сценарий байопика напишет Энтони МакКартен, который был автором сценария биографического фильма о Фреди Меркьюри "Богемская рапсодия".

Он обещает, что фильм будет очень откровенным в отношении той цены, которую заплатила будущая суперзвезда за свою славу, а также станет "трогательной историей о простой девушке из Джерси, пытающейся найти дорогу домой".

Премьера картины запланирована на конец ноября 2022 года. Продюсировать фильм от имени Houston Estate будет невестка Хьюстон и бывший менеджер Пэт Хьюстон.

Кроме работы над ролью Уитни Хьюстон, Наоми предстоят съемки в приквеле сериала "Игра престолов". Она также снималась в картинах "Падшие", "Ярди" и "Леди Макбет", сериалах "Доктор Кто" и "Конец гребаного мира".

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в возрасте 48 лет в отеле Beverly Hilton Hotel. Причиной ее смерти назвали "трагическую случайность". Патологоанатомы пришли к выводу, что певица, страдающая от сердечной недостаточности, случайно утонула в ванной под действием кокаина.

Проведя независимое расследование, частный следователь Пол Хьюбл считает, что Уитни Хьюстон была убита влиятельными торговцами наркотиков, которым певица задолжала денег.

Дочь артистки, Бобби Кристина Браун, скончалась на 23-м году жизни, пережив мать всего на три года.

Композиция I Will Always Love You, которую исполнила Уитни Хьюстон, была признана в США "лучшей песней о любви".