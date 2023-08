60 лет Уитни Хьюстон. Успех, наркотики, несчастная любовь: что убило самую успешную певицу планеты

9 августа должно было исполниться 60 лет американской певице Уитни Хьюстон.

Можно только представить, какой должен был сегодня состояться грандиозный юбилей певицы, которая продала 170 миллионов дисков. И как он мог бы освещаться во всех медиа. Ее голос и сейчас завораживающе звучит, а на фото она пленяет редчайшей красотой. Но Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в номере отеля в Лос-Анджелесе: ее сердце остановилось, когда она принимала ванну. В крови 48-летней звезды обнаружили следы алкоголя и кокаина. К сожалению, красавица всегда была несамостоятельна и зависела то отца, то от продюсера, то от мужа-тирана. Запрещенные препараты были ее попыткой обрести свободу, но привели к наркозависимости. Фокус вспоминает выдающуюся поп-певицу, модель и актрису.

Родилась Уитни Хьюстон 9 августа 1963 года в городе Ньюарк штата Нью-Джерси, США Отец — Джон Рассел Хьюстон-младший, военнослужащий, потом городской администратор, затем менеджер супруги и дочери. Мать — Эмили "Сисси" Хьюстон — певица в стиле госпел (религиозная музыка). Уитни была третьим ребенком в семье.

Разбитый идеал

Уитни как младшую баловали. Но она старалась быть прилежной. Мать сразу заметила ее вокальные данные и развивала их. Родители были для Уитни образцовой парой. Как гром среди ясного неба стал их развод — девочке исполнилось тогда 15 лет. В суде всплыли неприятные подробности: и отец и мать изменяли друг другу.

Это очень повлияло на мировоззрение Уитни — теперь за благообразным фасадом она всегда будет подозревать лицемерие.

Отец и дочь Хьюстон

Мама продолжала опекать дочь и после развода. Она буквально вывела ее на сцену и в люди: дала ей спеть у себя на концерте, зная, что в зале находится влиятельный музыкальный продюсер Клайв Дэвис.

Путь наверх

Карьера Уитни Хьюстон под его руководством пошла вверх во второй половине 1980-х. Девушка исполняла песни не только в стилях соул и фанк, характерных для темнокожих исполнителей, но ее продюсер все это грамотно переводил в разряд поп-музыки. Чернокожим ее музыка казалась слишком белой, белым — черной, но покупали и те и другие.

Дэвис загорелся идеей, чтобы его подопечная снялась в голливудском фильме. Тут и проект подоспел с обаятельным Кевином Костнером, который недавно был триумфатором "Оскара" с лентой "Танцующий с волками" (1990).

Уитни Хьюстон играет в этом фильме почти себя: поп-звезду, которая в отношениях полностью обнажает душу и поэтому постоянно нуждается в защите. Таким защитником в ленте для нее стал герой Костнера — охранник. В музыке — импресарио Клэйв Дэвис. А вот в личной жизни таким должен был стать муж — певец Бобби Браун. Но у последнего с ролью защитника не сложилось. Скорее, наоборот.

До Бобби за Уитни Хьюстон ухаживал знаменитый комик Эдди Мерфи. Он, конечно, был очень остроумным, но слишком правильным, как отец звезды и продюсер, от опеки которых она устала.

Уитни Хьюстон и Эдди Мерфи

То ли дело — изобретатель стиля нью-джек-свинг, танцевального фанка с более четким ритмом. Он шел и по жизни пританцовывая.

В ресторане, где сидели Уитни и Бобби, официант случайно просыпал на нее соль и принялся смахивать салфеткой. Бобби посчитал, что это "вопиющая вольность", и стал его избивать. Как нормальный человек воспримет такую выходку? Бобби — конченный тип. А Уитни решила, что он — прекрасный защитник и всегда спасет ее от любой неприятности. Бобби из себя ничего не строит, как Эдди Мерфи или отец.

А то, что певец вместо официанта может и на нее поднять руку по любому ничтожному поводу, ей в голову не пришло. Но вы же понимаете, что еще с древности Венер — богинь красоты и любви — почему-то тянуло к хулиганам, богам войны Марсам. Уитни Хьюстон не оказалась исключением.

Бобби Браун и Уитни Хьюстон в начале отношений

Наркотики как бунт

По разным данным, не Бобби Браун первым подсадил Уитни на наркотики. Пристрастие к наркотикам у нее было и до их встречи в 1989 году. Почему?

Уитни Хьюстон сотрудничала с продюсером с 19 лет и должна была делать то, что он скажет, носить то, что он укажет, петь то, что он сочтет нужным. И она эта делала.

"Наше первое знакомство с Уитни произошло в небольшом клубе Sweetwater, куда она пришла на прослушивание и спела песню The Greatest Love of All, которую я за несколько лет до этого заказывал для фильма "Самый выдающийся", посвященного Мохаммеду Али. Меня шокировало исполнение этой песни: 19-летняя девушка нашла в ней больше смысла, чем сами авторы песни", — позднее вспоминал Дэвис. Заметьте, то же произойдет с песней в "Телохранителе": Уитни Хьюстон потрясно перепоет старую песню.

Дэвис уважал талант Уитни, но заставлял ее работать по своим правилам. Друг семьи Хьюстон рассказывал, что употребление Уитни запрещенных веществ было для нее своего рода формой бунта против безупречного имиджа и людей, которые пытались ее контролировать.

"Неспособность быть самой собой на 100% была для нее страшным бременем. Можно хорошо выглядеть, казаться сильной, но внутри скрывать неуверенность, личные проблемы и трудности", — делился инсайдер в разговоре с изданием People.

Бобби-антителохранитель

Бобби казался Уитни Хьюстон и воплощением свободы, и защитником одновременно. Однажды этот "защитник" признался только в одном пункте касательно наркотиков: что именно он ей дал впервые попробовать кокс.

В начале своих отношений обе звезды шли рядышком в плане успеха. Однако в 1992 году в жизни Уитни случился фильм "Телохранитель". Фильм нещадно ругали критики, картина получила всевозможные номинации на "Золотую малину", но при этом у нее оказался фантастический коммерческий успех: при бюджете $25 млн кассовые сборы составили $410 млн.

Секрет — в феноменальном саундтреке, психологически совпадающем с развитием истории. А сингл I Will Always Love You в исполнении Уитни Хьюстон 14 недель занимал первое место в чарте Billboard Hot 100.

По сюжету телохранителю Фрэнку предложили поработать на известную певицу Рейчел. Сказали, что на звезду охотится какой-то маньяк. Понимая серьезность угрозы, охранник принимает решение находиться рядом с певицей. А это — куча ограничений, включая и те, что затрагивают ее личную жизнь, что вызвало раздражение артистки. Рейчел в шутку приглашает Фрэнка на свидание, но неожиданно их отношения закачиваются постелью…

Финал фильма вошел в классику кино: киллер пытается убить певицу из оружия, замаскированного под видеокамеру, Фрэнк на сцене заслоняет собой звезду от пуль, а потом ответными выстрелами уничтожает убийцу, который оказался его бывшим коллегой. Под занавес ленты Фрэнк все-таки уходит от Рейчел, следуя своему принципу не задерживаться на одном месте работы. Вот тогда и звучит эта безумная по красоте и душевности баллада: "Я буду любить тебя всегда".

Именно Кевин Костнер сменил кульминационную песню, предложив вместо бодрой I'm Your Baby Tonight пронзительную композицию кантри-звезды, пышногрудой блондинки Долли Партон — I Will Always Love You. Трек был выпущен в 1974 году и был хитом в США. Долли сочинила композицию, где описываются лирические переживания женщины, которая рассталась со своим мужчиной. Она говорила, что материалом для нее послужили ее отношения с кантри-певцом Портером Вагонером. Аранжировщик Дэвид Фостер и Уитни Хьюстон перевели эту песню из легкой, "страдательной" кантри-вещицы в гимн вечной любви.

Уитни Хьюстон поет эту вещь сначала в одной тональности, потом переходит на более высокую — и композиция словно долетает до небес. Говорят, что песню I Will Always Love You в некоторых странах даже используют в качестве прощальной мелодии в крематориях.

Соул-гимн может растопить любое сердце. У оригинальной версии Долли немало просмотров на YouTube — 6,1 млн, но у кавера — 1,4 млрд, рекордное количество для саундтрека.

Оказалось, что такой успех жены Бобби пережить не смог: пошли скандалы, избиения и примирения с совместным употреблением наркотиков. Бобби уничтожал свою жену и как звезду, и как личность. Ее реноме хорошей девочки к нулевым годам полностью накрылось: Уитни постоянно попадала в скандалы, срывала фотосессии, концерты и студийные записи.

Ее огромный талант действительно нуждался в защите, как в фильме "Телохранитель", но в жизни самой Уитни Хьюстон охранник и маньяк оказался одним и тем же лицом.

Уитни Хьюстон и Бобби Браун в финале брака

И друг, и враг

Сказалась невозможность Уитни быть самодостаточной фигурой. В 2007 году она развелась с Бобби, но в отличие от Тины Тернер, у которой тоже муж был тиран, вместе со свободой она не обрела самостоятельности и не избавилась от наркотиков, что и убило ее. Уитни обладала большим талантом, но слабой волей. Как однажды высказалась о себе Уитни: "Я себе и лучший друг, и злейший враг".