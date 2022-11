30 лет фильму, где звучит самая популярная в кинематографе песня – с 1,3 млрд просмотров на YouTube

Кантри-баллада Долли Патрон, которую перепела соул-певица Уитни Хьюстон, стала самым популярным саундтреком на планете, проданным в количестве 44 млн дисков. I will always love you…

В конце ноября 1992 года на экраны вышла романтическая мелодрама "Телохранитель" (The Bodyguard) — с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Сюжет незамысловат: о телохранителе поп-звезды, с которой у него случился роман. Фильм нещадно ругали критики, картина получила всевозможные номинации на "Золотую малину", но при этом у нее оказался фантастический коммерческий успех: при бюджете $25 млн кассовые сборы составили $410 млн. Секрет – в феноменальном по популярности саундтреке, психологически совпадающим с развитием истории. А сингл I Will Always Love You в исполнении Уитни Хьюстон 14 недель занимал первое место в чарте Billboard Hot 100. Самое любопытное, что это кавер песни, известной в США еще с 1974 года. Фокус рассказывает нюансы этой нетривиальной истории.

Карьера певицы Уитни Хьюстон неуклонно шла вверх во второй половине 1980-х, она исполняла песни не только в стиле соул и фанк, характерных для темнокожих исполнителей, но ее продюсер Клайв Дэвис все это грамотно переводил в разряд поп-музыки. Он загорелся идеей, чтобы его подопечная снялась в голливудском фильме. Тут и проект подоспел с обаятельным Кевином Костнером, который недавно был триумфатором "Оскара" с лентой "Танцующий с волками" (1990).

По сюжету "Телохранителя", его главный герой – охранник Фрэнк Фармер – пристрелил убийцу, защищая клиента. Тот предлагает заключить новый, выгодный контракт, но Фармер, отказывается, заявляя, что у него есть принцип, как у профи: раз в год менять клиентов. Когда-то он даже защищал президента Рейгана, на которого было совершено покушение – хотя и не в смену Фрэнка.

Телохранителю предложили поработать на известную певицу Рейчел Мэррон. Сказали, что на звезду охотится какой-то маньяк, присылающий письма с угрозами. Фрэнк оценил ее поместье на предмет безопасности и решил, что все плохо. Он рьяно занялся своим делом, но тут же попал под град насмешек поп-звезды, у которой был несколько взбалмошный характер. Но, понимая серьезность угрозы, охранник принимает решение, что нужно постоянно находиться рядом с певицей. А это – куча ограничений, включая и тех, что затрагивают ее личную жизнь, что вызвало раздражение певицы. Рейчел в шутку приглашает Фрэнка на свидание, но неожиданно их отношения закачиваются постелью…

Чудом Фрэнк спасет от смерти сына своей клиентки – совершено покушение. Вскоре выясняется, что в деле замешана родная сестра певицы, которая наняла киллера из зависти, но хотела перевести стрелки на безумного фаната. Фрэнк понимает, что имеет дело с киллером-профи. Главная текущая задача – уберечь артистку на церемонии вручения "Оскара". Финал фильма вошел в классику кино: киллер пытается убить певицу из оружия, замаскированного под видеокамеру, а Фрэнк на сцене заслоняет собой звезду от пуль, а потом ответными выстрелами уничтожает убийцу, который оказался его бывшим коллегой. Под занавес ленты Фрэнк все-таки уходит от Рэйчел, следуя своему принципу, вот тогда и звучит эта безумная по красоте и душевности баллада: "Я буду любить тебя всегда".

История появления песенного шедевра: из "Борделя" – в "Телохранителя"

В первой версии картины в ленте была всего одна песня, которую выбрала сама Хьюстон. Вот эта вещь.

Когда продюсер певицы Клайв Дэвис посмотрел рабочую версию картины, он написал письмо продюсерам фильма: "Нельзя, чтобы фильм с Уитни Хьюстон был полон болтовни и был с одной единственной песней. Я знаю, что вы подумаете, что я – руководитель звукозаписывающей компании Уитни и хочу решать какой будет музыка и саундтрек? Уверяю вас, этот фильм может быть намного лучше, если вы позволите Уитни быть собой и позволите ей делать то, что она умеет".

Кевин Костнер был не только исполнителем главной роли, но и продюсером. Он почувствовал правоту в словах Клайва и убедил других кинопродюсеров переделать фильм таким образом, чтобы его сюжет "проходил" через множество треков Хьюстон. Их записали 13.

Любопытно, что именно Кевин Костнер сменил кульминационную песню, предложив вместо бодрой I'm Your Baby Tonight — пронзительную композицию кантри-звезды, пышногрудой блондинки Долли Патрон — I Will Always Love You. Трек был выпущен в 1974 году и был хитом в США, хоть и несколько подзабытым за 18 лет.

Долли сочинила композицию, где описываются лирические переживания женщины, которая рассталась со своим мужчиной. Долли говорила, что материалом для нее послужили ее отношения с кантри-певцом Портером Вагонером. Партон несколько раз перезаписывала эту вещь, а в 1982 году она сделала это для саундтрека к фильму "Лучший бордель в Техасе".

Но аранжировщик Дэвид Фостер и Уитни Хьюстон "перевели" эту песню из легкой, "страдательной" кантри-вещицы – в соул-гимн вечной любви.

"Я надеюсь, жизнь будет к тебе добра.

И я надеюсь, что у тебя будет все,

О чем ты мечтал.

И желаю тебе наслаждения

И счастья.

Но, прежде всего, я желаю тебе любви…

И я всегда тебя буду любить!"

У оригинальной версии Долли немало просмотров — 6, 1 млн, но у кавера — 1,3 млрд — рекордное количество для саундтрека.

Уитни Хьюстон поет эту вещь сначала в одной тональности, а потом переходит на более высокую – и композиция словно долетает до небес (говорят, что эту вещь в некоторых странах используют в качестве прощальной мелодии в крематориях). Соул-гимн может растопить любое сердце.

Защитники и разрушитель

В первоначальной заглавной песне I'm Your Baby Tonight Уитни Хьюстон – уверенная в себе поп-звезда, а в этой вещи она полностью обнажает душу, показывая, что постоянно нуждается в защите.

Таким защитником в фильме для нее был герой Костнера, в музыке – импресарио Клэйв Дэвис, а вот в личной жизни – ее муж певец Бобби Браун – был им полной противоположностью — абсолютным разрушителем: именно супруг подсадил артистку на наркотики и алкоголь. Так что ее реноме "хорошей девочки" к нулевым годам полностью накрылось: Уитни Хьюстон постоянно попадала в скандалы, срывала фотосессии, концерты и студийные записи.

Певица умерла в ванной возрасте всего лишь 48 лет 11 февраля 2012 года. Причина смерти – неполадки с сердцем на фоне употребления кокаина.

На сегодня Уитни Хьюстон является самой титулованной в мире поп-певицей. А саундтрек к "Телохранителю", включая композицию I Will Always Love You, входит в список 50 наиболее коммерчески успешных музыкальных альбомов мира.

Эта божественная композиция и сегодня нередко звучит по радио, конечно, в версии Уитни Хьюстон. Говорят, что Клайв Дэвис, несмотря на свой придирчивый характер, услышав самый первый вариант кавера в исполнении Уитни, заметил: "Великолепно. Это идеальная вещь". А когда аранжировщик попытался ее "улучшить", то Клайв оставил ту самую первую версию: лучшее - враг хорошего.