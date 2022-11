30 років фільму, де звучить найпопулярніша у кінематографі пісня – з 1,3 млрд переглядів на YouTube

Кантрі-балада Доллі Патрон, яку переспівала соул-співачка Вітні Г'юстон, стала найпопулярнішим саундтреком на планеті, проданим у кількості 44 млн дисків. I will always love you…

Наприкінці листопада 1992 року на екрани вийшла романтична мелодрама "Охоронець" (The Bodyguard) — з Кевіном Костнером і Вітні Г'юстон у головних ролях. Сюжет нехитрий: про охоронця попзірки, з якою у нього стався роман. Фільм нещадно лаяли критики, картина отримала всілякі номінації на "Золоту малину", але водночас у неї виявився фантастичний комерційний успіх: при бюджеті $25 млн касові збори склали $410 млн. Секрет — у феноменальному за популярністю саундтреку, що психологічно збігається з розвитком історії. А сингл I Will Always Love You у виконанні Вітні Г'юстон 14 тижнів займав перше місце в чарті Billboard Hot 100. Найцікавіше, що це кавер пісні, відомої у США ще з 1974 року. Фокус розповідає нюанси цієї нетривіальної історії.

Кар'єра співачки Вітні Г'юстон неухильно йшла вгору в другій половині 1980-х, вона виконувала пісні не тільки в стилі соул і фанк, характерних для темношкірих виконавців, але її продюсер Клайв Девіс усе це перекладав грамотно в розряд попмузики. Він загорівся ідеєю, щоб його підопічна знялася у голлівудському фільмі. Тут і проєкт появився з привабливим Кевіном Костнером, який нещодавно був тріумфатором "Оскара" зі стрічкою "Той, що танцює з вовками" (1990).

За сюжетом "Охоронця", його головний герой — охоронець Френк Фармер — пристрелив вбивцю, захищаючи клієнта. Той пропонує укласти новий, вигідний контракт, але Фармер, відмовляється, заявляючи, що він має принцип, як у профі: щорічно змінювати клієнтів. Колись він навіть захищав президента Рейгана, на якого було скоєно замах — хоч і не під час зміни Френка.

Охоронцеві запропонували попрацювати на відому співачку Рейчел Меррон. Сказали, що на зірку полює якийсь маніяк, який надсилає листи з погрозами. Френк оцінив її маєток на предмет безпеки та вирішив, що все погано. Він завзято зайнявся своєю справою, але відразу потрапив під град глузувань попзірки, у якої був дещо химерний характер. Але, розуміючи серйозність загрози, охоронець приймає рішення, що потрібно постійно перебувати поряд зі співачкою. А це — купа обмежень, включно з тими, що торкаються її особистого життя, що викликало роздратування співачки. Рейчел жартома запрошує Френка на побачення, але несподівано їхні стосунки закачуються ліжком…

Дивом Френк рятує від смерті сина своєї клієнтки — скоєно замах. Невдовзі з'ясовується, що у справі замішана рідна сестра співачки, яка найняла кілера через заздрощі, але хотіла перевести стрілки на шаленого фаната. Френк розуміє, що має справу з кілером-профі. Головне поточне завдання — зберегти артистку на церемонії вручення "Оскара". Фінал фільму увійшов до класики кіно: кілер намагається вбити співачку зі зброї, замаскованої під відеокамеру, а Френк на сцені заступає собою зірку від куль, а потім пострілами у відповідь знищує вбивцю, який виявився його колишнім колегою. У кінці стрічки Френк все-таки йде від Рейчел, дотримуючись свого принципу, ось тоді й звучить ця шалена за красою та душевністю балада: "Я любитиму тебе завжди".

Історія появи пісенного шедевра: з "Борделю" — до "Охоронця"

У першій версії картини у стрічці була лише одна пісня, яку обрала сама Г'юстон.

[ + – ] Кліп на пісню Вітні Г'юстон I'm Your Baby Tonight

Коли продюсер співачки Клайв Девіс подивився робочу версію картини, він написав листа продюсерам фільму: "Не можна, щоб фільм з Вітні Г'юстон був сповнений балаканини й був з однією єдиною піснею. Я знаю, що ви подумаєте, що я — керівник звукозаписної компанії Вітні й хочу вирішувати яка буде музика і саундтрек? Запевняю вас, цей фільм може бути набагато кращим, якщо ви дозволите Вітні бути собою і дозволите їй робити те, що вона вміє".

Кевін Костнер був не лише виконавцем головної ролі, а й продюсером. Він відчув правоту в словах Клайва та переконав інших кінопродюсерів переробити фільм так, щоб його сюжет "проходив" через безліч треків Г'юстон. Їх записали 13.

Цікаво, що саме Кевін Костнер змінив кульмінаційну пісню, запропонувавши замість бадьорої I'm Your Baby Tonight — пронизливу композицію кантрі-зірки, пишногрудої білявки Доллі Патрон – I Will Always Love You. Трек був випущений у 1974 році й був хітом у США, хоч і дещо призабутим за 18 років.

[ + – ] Dolly Parton — I Will Always Love You

Доллі написала композицію, де описуються ліричні переживання жінки, яка розлучилася зі своїм чоловіком. Доллі говорила, що матеріалом для неї стали її стосунки з кантрі-співаком Портером Вагонером. Партон кілька разів перезаписувала цю річ, а у 1982 році вона зробила це для саундтреку до фільму "Кращий бордель у Техасі".

Але аранжувальник Девід Фостер і Вітні Г'юстон "переклали" цю пісню з легкої, "стражденної" кантрі-композиції — в соул-гімн вічного кохання.

"Я сподіваюся, життя буде до тебе добре.

І я сподіваюся, що в тебе буде все,

Про що ти мріяв.

І бажаю тобі насолоди

І щастя.

Але насамперед я бажаю тобі кохання…

І я завжди тебе любитиму!"

[ + – ] Кліп Whitney Houston — I Will Always Love You

У оригінальної версії Доллі чимало переглядів — 6, 1 млн, але у кавера — 1,3 млрд — рекордна кількість для саундтреку.

Вітні Г'юстон співає цю композицію спочатку в одній тональності, а потім переходить на вищу — і композиція ніби долітає до небес (кажуть, що цю пісню у деяких країнах використовують як прощальну мелодію в крематоріях). Соул-гімн може розтопити будь-яке серце.

Захисники та руйнівник

У початковій заголовній пісні I'm Your Baby Tonight Вітні Г'юстон — впевнена в собі попзірка, а в цій композиції вона повністю оголює душу, показуючи, що постійно потребує захисту.

Таким захисником у фільмі для неї був герой Костнера, у музиці — імпресаріо Клейв Девіс, а ось в особистому житті — її чоловік співак Боббі Браун — був їм повною протилежністю — абсолютним руйнівником: саме чоловік підсадив артистку на наркотики та алкоголь. Тож її реноме "хорошої дівчинки" до нульових років повністю накрилося: Вітні Г'юстон постійно потрапляла у скандали, зривала фотосесії, концерти та студійні записи.

Співачка померла у ванній у віці лише 48 років 11 лютого 2012 року. Причина смерті — проблеми з серцем на тлі вживання кокаїну.

На сьогодні Вітні Г'юстон є найтитулованішою у світі попспівачкою. А саундтрек до "Охоронця", включно з композицією I Will Always Love You, входить до списку 50 найбільш комерційно успішних музичних альбомів світу.

Ця божественна композиція і сьогодні нерідко звучить по радіо, звісно, у версії Вітні Г'юстон. Кажуть, що Клайв Девіс, попри свій прискіпливий характер, почувши перший варіант кавера у виконанні Вітні, зауважив: "Чудово. Це ідеальна річ". А коли аранжувальник спробував її "покращити", то Клайв залишив ту саму першу версію: найкраще — ворог хорошого.