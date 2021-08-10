Мерая Кері та Дженніфер Гадсон згадали про Вітні Г'юстон у її день народження
Легендарній співачці виповнилося б 58 років.
9 серпня співачці Вітні Г'юстон виповнилося б 58 років. І селебріті вшанували її пам'ять, написавши повідомлення в соцмережах. Серед них були співачка Мерая Кері та Дженніфер Гадсон і багато інших. Про це пише Daily Mail.
Мерая Кері та Вітні Г'юстон подружилися, коли разом записували саундтрек до диснеївського мультфільму "Принц Єгипту" в 1998 році. Пізніше ця пісня отримала "Оскар".
Акторка та співачка Дженніфер Гадсон опублікувала фото Вітні та написала: "З днем народження, Вітні. Я завжди буду святкувати твій день".
Відзначила день народження співачки і восьмикратна володарка премії "Греммі" Аніта Бейкер.
А минулого місяця губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі оголосив, що перейменовує бульвар Воксхолл-Гарден на "Бульвар Вітні Г'юстон" на честь уродженки Ньюарка.
А в мережі вже почали продавати квитки на "Вечір із Вітні", концерт із голограмою Вітні Г'юстон, прем'єра якого відбудеться 26 жовтня і триватиме до 1 травня 2022 року у виставковому залі Harrah's у Лас-Вегасі.
Цей концерт, до речі, викликав обурення у прихильників співачки, які вважають, що його організатори наживаються на її смерті.
Нагадаємо, Вітні Г'юстон випустила сім альбомів, знялася в п'яти фільмах і продала більше 200 мільйонів платівок по всьому світу за 30-річну кар'єру.
У 2022 році очікується прем'єра байопіку про неї. Головну роль у фільмі "Я хочу з ким-небудь потанцювати" зіграє акторка Наомі Акі.
Вітні померла 11 лютого 2012 року в готельному номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз напередодні 54-ї церемонії "Греммі". Її у ванній знайшла її тітка Мері Джонс. Уже в березні поліція закрила справу, оприлюднивши результати поліцейського розслідування.
Вітні Г'юстон померла в 48 років. Причиною смерті було названо: утоплення, атеросклеротична хвороба серця і хронічне вживання кокаїну. Через три роки померла її дочка — Боббі Крістіна Браун. За деякими даними її побив її співмешканець і прийомний син Вітні — Нік Гордон. Він помер у 2020 році від передозування героїном.