Мерая Кері та Дженніфер Гадсон згадали про Вітні Г'юстон у її день народження

Легендарній співачці виповнилося б 58 років.

9 серпня співачці Вітні Г'юстон виповнилося б 58 років. І селебріті вшанували її пам'ять, написавши повідомлення в соцмережах. Серед них були співачка Мерая Кері та Дженніфер Гадсон і багато інших. Про це пише Daily Mail.

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Мерая Кері та Вітні Г'юстон подружилися, коли разом записували саундтрек до диснеївського мультфільму "Принц Єгипту" в 1998 році. Пізніше ця пісня отримала "Оскар".

Акторка та співачка Дженніфер Гадсон опублікувала фото Вітні та написала: "З днем народження, Вітні. Я завжди буду святкувати твій день".

Відзначила день народження співачки і восьмикратна володарка премії "Греммі" Аніта Бейкер.

А минулого місяця губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі оголосив, що перейменовує бульвар Воксхолл-Гарден на "Бульвар Вітні Г'юстон" на честь уродженки Ньюарка.

А в мережі вже почали продавати квитки на "Вечір із Вітні", концерт із голограмою Вітні Г'юстон, прем'єра якого відбудеться 26 жовтня і триватиме до 1 травня 2022 року у виставковому залі Harrah's у Лас-Вегасі.

Цей концерт, до речі, викликав обурення у прихильників співачки, які вважають, що його організатори наживаються на її смерті.

Нагадаємо, Вітні Г'юстон випустила сім альбомів, знялася в п'яти фільмах і продала більше 200 мільйонів платівок по всьому світу за 30-річну кар'єру.

У 2022 році очікується прем'єра байопіку про неї. Головну роль у фільмі "Я хочу з ким-небудь потанцювати" зіграє акторка Наомі Акі.

Вітні померла 11 лютого 2012 року в готельному номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз напередодні 54-ї церемонії "Греммі". Її у ванній знайшла її тітка Мері Джонс. Уже в березні поліція закрила справу, оприлюднивши результати поліцейського розслідування.

Вітні Г'юстон померла в 48 років. Причиною смерті було названо: утоплення, атеросклеротична хвороба серця і хронічне вживання кокаїну. Через три роки померла її дочка — Боббі Крістіна Браун. За деякими даними її побив її співмешканець і прийомний син Вітні — Нік Гордон. Він помер у 2020 році від передозування героїном.