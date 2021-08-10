"Она была бы горда": Сара Фергюсон рассказала, чтобы принцесса Диана подумала о "Мегзите"

Герцогиня Йоркская заявила, что мать принцев Гарри и Уильяма всегда поддерживала своих мальчиков

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, выступая в "шоу Кайла и Джеки", рассказала, чтобы по ее мнению подумала леди Ди о "мегзите" – уходе принца Гарри и его жены Меган Маркл с королевских должностей. Об этом пишет Daily Mail.

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"Я думаю, что она очень гордилась бы своими мальчиками, твердо стоящими на своем. Они очень в этом похожи на нее, и она была бы ими очень горда", — заявила Сара Фергюсон телеведущим.

"Жизнь достаточно тяжелая. Нам не нужно судить других. Нам нужно быть открытыми, чтобы взглянуть на жизнь по-другому", — резюмировала Сара Фергюсон, которая в свое время также была возмутительницей спокойствия при королевском дворе.

Также она заявила, что Диана одобрила бы жен своих сыновей.

"Диана очень гордилась бы своими сыновьями. Я считаю, что они исключительные мальчики с исключительными женами и прекрасными детьми. Я думаю, она бы сказала: "Да!" – заявила Сара.

[ + – ] Сара Фергюсон и принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, Диана и Сара были подругами еще до того, как вышли замуж за сыновей королевы. Девушки приходились друг другу дальними родственницами, их матери учились в одной школе. Они сблизились в 1980 году, когда Диане было 19 лет, а Саре — 21. Диана даже пригласила Сару на свою свадьбу с принцем Чарльзом.

В автобиографии, вышедшей в 1996 году, писала: "Она была на два года младше меня, и я старалась поддерживать ее и защищать, как младшую сестру. И до сих пор делаю это — как лучшая подруга".

По слухам, именно Диана способствовала знакомству Ферги и Эндрю на скачках в Аскоте. Они тесно общались и после разводов, но после публикации автобиографии Ферги, Диана обиделась на нее за подробное описание жизни при дворе и некоторых фактов о ее жизни, и они более не общались.

Сара присутствовала на похоронах Дианы и позже говорила, что пыталась возобновить общение, как и Диана, которая была настроена на примирение.

Напомним, Сара Фергюсон, прозванная в народе "Ферги", вышла замуж за принца Эндрю, сына королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в 1986 году.

В браке родились две дочери: принцессы Евгения и Беатрис. Однако герцоги расстались в 1996 году. С той поры Ферги не сходила с первых полос таблоидов. Ей приписывали романы с молодым итальянским князем Гаддо делла Жерардеска, американским миллионером Стивом Виаттом, и Перегрином Китченером-Феллоузом, сыном ее хорошего друга и создателя сериала "Аббатства Даунтон" Джулиана Феллоуза, который младше 61-летней Ферги на 30 лет.

Сейчас Ферги решила попробовать себя на литературном поприще и написала свой дебютный роман для взрослой аудитории, основанный на жизни ее двоюродной бабушки, леди Маргарет Монтегю Дуглас Скотт. Роман называется "Сердце для компаса".