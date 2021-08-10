"Вона була б горда": Сара Фергюсон розповіла, що б принцеса Діана подумала про "Мегзіт"

Герцогиня заявила, що мати принців Гаррі та Вільяма завжди підтримувала своїх хлопчиків.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, виступаючи в "шоу Кайла і Джекі", розповіла, щоб на її думку подумала леді Ді про "мегзіт" — відхід принца Гаррі та його дружини Меган Маркл із королівських посад. Про це пише Daily Mail.

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"Я думаю, що вона дуже пишалася б своїми хлопчиками, які твердо стоять на своєму. Вони дуже в цьому схожі на неї, і вона була б ними дуже горда", — заявила Сара Фергюсон телеведучим.

"Життя досить важке. Нам не потрібно судити інших. Нам потрібно бути відкритими, щоб поглянути на життя по-іншому", — резюмувала Сара Фергюсон, яка свого часу також була порушницею спокою при королівському дворі.

Також вона заявила, що Діана схвалила б дружин своїх синів.

"Діана дуже пишалася б своїми синами. Я вважаю, що вони виняткові хлопчики з винятковими дружинами і прекрасними дітьми. Я думаю, вона б сказала: "Так!" — заявила Сара.

[ + – ] Сара Фергюсон і принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, Діана і Сара були подругами ще до того, як вийшли заміж за синів королеви. Дівчата були далекими родичками, їхні матері вчилися в одній школі. Вони зблизилися в 1980 році, коли Діані було 19 років, а Сарі — 21. Діана навіть запросила Сару на своє весілля з принцом Чарльзом.

В автобіографії, що вийшла в 1996 році, писала: "Вона була на два роки молодша за мене, і я намагалася підтримувати її і захищати, як молодшу сестру. І досі роблю це — як найкраща подруга".

З чуток, саме Діана сприяла знайомству Фергі й Ендрю на скачках в Аскоті. Вони тісно спілкувалися і після розлучень, але після публікації автобіографії Фергі, Діана образилася на неї за докладний опис життя при дворі та деяких фактів про її життя, і вони більше не спілкувалися.

Сара була присутня на похоронах Діани і пізніше говорила, що намагалася відновити спілкування, як і Діана, яка була налаштована на примирення.

Нагадаємо, Сара Фергюсон, названа в народі "Фергі", вийшла заміж за принца Ендрю, сина королеви Єлизавети у Вестмінстерському абатстві в 1986 році.

У шлюбі народилися дві дочки: принцеси Євгенія і Беатріс. Однак герцоги розлучилися в 1996 році. З тієї пори Фергі не сходила з перших шпальт таблоїдів. Їй приписували романи з молодим італійським князем Гаддо делла Жерардеска, американським мільйонером Стівом Віаттом, і Перегріном Кітченер-Феллоузом, сином її доброго друга і творця серіалу "Абатства Даунтон" Джуліана Феллоуза, який молодший за 61-річну Фергі на 30 років.

Зараз Фергі вирішила спробувати себе на літературному терені та написала свій дебютний роман для дорослої аудиторії, заснований на житті її двоюрідної бабусі, леді Маргарет Монтегю Дуглас Скотт. Роман називається "Серце для компаса".