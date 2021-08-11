"Между ними есть чувства": звезд "Друзей" Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе

Источник из ближнего окружения актеров утверждает, что они сблизились после работы над спецвыпуском шоу, посвященном 25-летию проекта

В культовом сериале "Друзья" Дженнифер Энистон играла роль Рейчел, а Дэвид Швиммер – Росса. И по сюжету эта пара была влюблена. Когда актеры воссоединились спустя 25 лет для работы над спецвыпуском телесаги, то Швиммер признался, что на съемках они с Джен испытывали подлинные чувства. Сейчас источник, близкий к актерам, утверждает, что, похоже, эти чувства не остыли. Об этом пишет Closer Online.

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"Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе. Они проводили время у нее дома, где она по вечерам готовила ужины, болтали и смеялись", — заявил источник.

Также пара отправилась на виноградники в Санта-Барбару, где прекрасно провела время, гуляя и дегустируя местные вина.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммер в сериале "Друзья" Фото: Скриншот

Ранее Швиммер признался, что во время съемок первого сезона "Друзей" был влюблен в Энистон. Та ответила, что чувства были взаимными. Но на съемочной площадке они остались друзьями.

"Я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наше обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел", — рассказала Энистон.

Швиммер добавил, что они в те времена были словно два корабля, проплывающих мимо друг друга, потому что один из них постоянно находился в отношениях с кем-то еще.

[ + – ] Актеры "Друзей" спустя 25 лет Фото: Соцсети

Сейчас оба актера свободны. Энистон развелась с актером Брэдом Питтом в 2005 году. В 2015 году она вышла замуж за актера Джастина Теру, но пара рассталась в 2018 году.

Дэвид Швиммер в 2010 году женился на фотографе Зоуи Бакман, однако пара рассталась спустя семь лет. У них есть дочь Клео.

Так что, вероятно, можно ожидать еще одного воссоединения в стиле "Беннифер". Ведь, напомним, спустя годы, возобновили свои отношения Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. И даже отправились вместе в отпуск.

Шоу "Друзья" насчитывает десять сезонов, выпускавшихся с 1994 по 2004 год. По версии телеканала MTV был признан одним из лучших комедийных сериалов американского телевидения. Проект награжден шестью премиями "Эмми".