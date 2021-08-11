"Між ними є почуття": зірок "Друзів" Дженніфер Еністон і Девіда Швіммера запідозрили в романі

Джерело з близького оточення акторів стверджує, що вони зблизилися після роботи над спецвипуском шоу, присвяченому 25-річчю проекту

У культовому серіалі "Друзі" Дженніфер Еністон грала роль Рейчел, а Девід Швіммер — Росса. І за сюжетом ця пара була закохана. Коли актори возз'єдналися через 25 років для роботи над спецвипуском телесаги, то Швіммер зізнався, що на зйомках вони з Джен відчували справжні почуття. Зараз джерело, близьке до акторів, стверджує, що, схоже, ці почуття не охололи. Про це пише Closer Online.

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"Вони почали листуватися відразу після зйомок, і буквально минулого місяця Девід поїхав зі свого будинку в Нью-Йорку, щоб побачити Джен у Лос-Анджелесі. Вони проводили час у неї вдома, де вона вечорами готувала вечері, базікали та сміялися", — заявило джерело.

Також пара вирушила на виноградники в Санта-Барбару, де прекрасно провела час, гуляючи та дегустуючи місцеві вина.

[ + – ] Дженніфер Еністон і Девід Швіммер у серіалі "Друзі" Фото: Скриншот

Раніше Швіммер зізнався, що під час зйомок першого сезону "Друзів" був закоханий в Еністон. Та відповіла, що почуття були взаємними. Але на знімальному майданчику вони залишилися друзями.

"Я пам'ятаю, як одного разу сказала Девіду: "Буде такий облом, якщо перший раз, коли ми з тобою по-справжньому поцілуємося, покажуть по національному телебаченню". Звичайно, перший раз ми поцілувалися в тому кафе. Тому ми просто направили все наше обожнювання та любов один до одного на Росса та Рейчел", — розповіла Еністон.

Швіммер додав, що вони в ті часи були немов два кораблі, що пропливають повз один одного, тому що один із них постійно перебував у стосунках із кимось ще.

[ + – ] Актори "Друзів" через 25 років Фото: Соцсети

Зараз обидва актори вільні. Еністон розлучилася з актором Бредом Піттом у 2005 році. У 2015 році вона вийшла заміж за актора Джастіна Теру, але пара розлучилася в 2018 році.

Девід Швіммер у 2010 році одружився з фотографкою Зоуі Бакман, однак пара розлучилася через сім років. У них є дочка Клео.

Так що, ймовірно, можна очікувати ще одне возз'єднання в стилі "Бенніфер". Адже, нагадаємо, через роки відновили свої стосунки Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. І навіть вирушили разом у відпустку.

Шоу "Друзі" налічує десять сезонів, що випускалися з 1994 по 2004 рік. За версією телеканалу MTV був визнаний одним із кращих комедійних серіалів американського телебачення. Проект нагороджений шістьма преміями "Еммі".