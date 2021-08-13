Тренды осени 2021. Топ-7 идей модного маникюра

Ухоженные руки и красивый маникюр, выполненный с учетом модных трендов осени 2021 — вот что нам нужно накануне нового сезона!

Через несколько недель лето попрощается с нами, уступив место осени. Сейчас самое время не только пересмотреть свой гардероб, но и позаботиться о том, чтобы в период увядания природы и наступления холодов выглядеть безупречно — до кончиков ногтей! Фокус собрал самые модные тренды маникюра осени 2021 и предлагает идти к мастеру ногтевого сервиса с четко сформулированными желаниями.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Маникюр френч – вечная классика

Классический французский маникюр, несмотря на сетования скептиков о том, что он устарел, по-прежнему популярен. Однако в этом сезоне френч можно сделать более "осенним", окрасив основу ногтя в один и тот же оттенок бежевого, но в разных вариантах – матовом и глянцевом.

[ + – ] Осенний вариант французского маникюра Фото: Naomi Yasuda/Instagram

Еще один вариант французского маникюра был представлен на показе Ребекки Минкофф, которая предлагает разбавить классику гламуром, окрасив кончик ногтя не в белый цвет, а, например, в золотой, и добавив блестки или мелкие стразы.

[ + – ] "Золотой" френч позволит сделать привычный маникюр более гламурным

Но и на этом не стоит останавливаться, поскольку френч в этом сезоне разрывает любые шаблоны. Смело экспериментируйте с цветом, рисунком и дополнительными украшениями.

Золото и оранж – теплые цвета осени

Маникюр сезона осень 2021 предлагает больше внимания обратить на цвет золота. В моде – не только золотое покрытие и элементы рисунка в цвете благородного металла, но и использование золотой фольги, блесток, а также придание дополнительного сияния с помощью стразов. Для тех, кто хочет еще больше красоты, – "золотой" маникюр с контрастным рисунком.

[ + – ] "Золотой" маникюр с контрастным рисунком

Не менее эффектно в хмурую осеннюю пору будет смотреться оранжевый рисунок на ногтях, добавляя образу яркости, а сезону – тепла.

[ + – ] Оранжевый маникюр можно дополнить рисунком или стразами

Cуперпопулярный зеленый маникюр

Зеленый цвет — один из фаворитов маникюра осени 2021, причем во всех возможных оттенках – от оливкового и шалфея до зеленовато-желтого и морских водорослей, от глубокого изумрудного до задорно неонового. Он выигрышно смотрится как в рисунке, френче, так и будучи единственным цветом, использованным мастером маникюра.

Благородный коричневый лак для ногтей

Коричнево-песочно-"земельные" оттенки лака будут популярны следующие осень и зиму. Они выглядят дорого, кажутся теплыми и подходят ко всем оттенкам кожи. Такой цвет смотрится элегантно даже без дополнительных аксессуаров, блесток и стразов. Хотя, если хочется, можно добавить и их.

Цвет настроения – синий

Темно-синий цвет маникюра – один из фаворитов сезона осень 2021. По мнению дизайнера Анны Суи, основательницы американского бренда Anna Sui, синий маникюр хорошо смотрится даже на коротких ногтях.

[ + – ] Темно-синий лак для ногтей – один из фаворитов сезона осень 2021

Маникюр осени 2021. Больше красок – лучше настроение

Если вы не можете решить, какой оттенок лака вам нравится больше всего, выбирайте разные цвета для каждого ногтя. Лучшая осенняя палитра – от клюквенно-красного лака для ногтей до тыквенно-оранжевого. Однако это не значит, что нельзя экспериментировать, поэтому разноцветный маникюр с рисунком осенью тоже будет отлично смотреться.

Ногти в стиле нюд

Нюдовые (телесные) оттенки никогда не выходят из моды, и сезон осень 2021 не стал исключением. Нежные пастельные цвета одинаково эффектно смотрятся как на длинных ногтях, так и на коротких. Допускаются стразы, рисунки и прочие элементы декора ногтей, которые визуально не перегружают маникюр, делая его, вместе с тем, интересным и актуальным.

Стильный и модный маникюр станет отличным дополнением к осенним образам. Фокус изучил, что будет модно из одежды осенью.