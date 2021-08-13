Тренди осені 2021. Топ-7 ідей модного манікюру
Доглянуті руки та красивий манікюр, виконаний із урахуванням модних трендів осені 2021 — ось що нам потрібно напередодні нового сезону!
Через кілька тижнів літо попрощається з нами, поступившись місцем осені. Зараз саме час не тільки переглянути свій гардероб, а й подбати про те, щоб у період в'янення природи та настання холодів виглядати бездоганно — до кінчиків нігтів! Фокус зібрав наймодніші тренди манікюру осені 2021 і пропонує йти до майстра нігтьового сервісу з чітко сформульованими бажаннями.
Манікюр френч — вічна класика
Класичний французький манікюр, незважаючи на нарікання скептиків про те, що він застарів, як і раніше популярний. Однак у цьому сезоні френч можна зробити більш "осіннім", пофарбувавши основу нігтя в один і той же відтінок бежевого, але в різних варіантах — матовому та глянцевому.
Ще один варіант французького манікюру був представлений на показі Ребекки Мінкофф, яка пропонує розбавити класику гламуром, пофарбувавши кінчик нігтя не в білий колір, а, наприклад, у золотий і додати блискітки або дрібні стрази.
Але і на цьому не варто зупинятися, оскільки френч у цьому сезоні розриває будь-які шаблони. Сміливо експериментуйте з кольором, малюнком і додатковими прикрасами.
Золото й оранж — теплі кольори осені
Манікюр сезону осінь 2021 пропонує більше уваги звернути на колір золота. У моді — не тільки золоте покриття й елементи малюнка в кольорі благородного металу, але й використання золотої фольги, блискіток, а також надання додаткового сяйва за допомогою стразів. Для тих, хто хоче ще більше краси, — "золотий" манікюр із контрастним малюнком.
Не менш ефектний вигляд у похмуру осінню пору матиме помаранчевий малюнок на нігтях, додаючи образу яскравості, а сезону — тепла.
Cуперпопулярний зелений манікюр
Зелений колір — один із фаворитів манікюру осені 2021, причому у всіх можливих відтінках — від оливкового та шавлії до зеленувато-жовтого й морських водоростей, від глибокого смарагдового до задерикувато неонового. Він має виграшний вигляд як у малюнку, френчі, так і будучи єдиним кольором, використаним майстером манікюру.
Шляхетний коричневий лак для нігтів
Коричнево-пісочно-"земельні" відтінки лаку будуть популярні в наступну осінь і зиму. Вони мають дорогий вигляд, здаються теплими та пасують до всіх відтінків шкіри. Такий колір має елегантний вигляд навіть без додаткових аксесуарів, блискіток і стразів. Хоча, якщо хочеться, можна додати і їх.
Колір настрою — синій
Темно-синій колір манікюру — один із фаворитів сезону осінь-2021. На думку дизайнера Анни Суї, засновниці американського бренду Anna Sui, синій манікюр має хороший вигляд навіть на коротких нігтях.
Манікюр осені 2021. Більше фарб — кращий настрій
Якщо ви не можете вирішити, який відтінок лаку вам подобається найбільше, вибирайте різні кольори для кожного нігтя. Найкраща осіння палітра — від журнавлинно-червоного лаку для нігтів до гарбузово-оранжевого. Однак це не означає, що не можна експериментувати, тому різнокольоровий манікюр із малюнком восени теж буде мати гарний вигляд.
Нігті в стилі нюд
Нюдові (тілесні) відтінки ніколи не виходять із моди, і сезон осінь-2021 не став винятком. Ніжні пастельні кольори однаково ефектно виглядають як на довгих нігтях, так і на коротких. Допускаються стрази, малюнки та інші елементи декору нігтів, які візуально не перевантажують манікюр, роблячи його, разом із тим, цікавим і актуальним.
Стильний і модний манікюр стане відмінним доповненням до осінніх образів. Фокус вивчив, що буде модно з одягу восени.