Тренди осені 2021. Топ-7 ідей модного манікюру

Доглянуті руки та красивий манікюр, виконаний із урахуванням модних трендів осені 2021 — ось що нам потрібно напередодні нового сезону!

Через кілька тижнів літо попрощається з нами, поступившись місцем осені. Зараз саме час не тільки переглянути свій гардероб, а й подбати про те, щоб у період в'янення природи та настання холодів виглядати бездоганно — до кінчиків нігтів! Фокус зібрав наймодніші тренди манікюру осені 2021 і пропонує йти до майстра нігтьового сервісу з чітко сформульованими бажаннями.

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Манікюр френч — вічна класика

Класичний французький манікюр, незважаючи на нарікання скептиків про те, що він застарів, як і раніше популярний. Однак у цьому сезоні френч можна зробити більш "осіннім", пофарбувавши основу нігтя в один і той же відтінок бежевого, але в різних варіантах — матовому та глянцевому.

[ + – ] Осінній варіант французького манікюру Фото: Naomi Yasuda/Instagram

Ще один варіант французького манікюру був представлений на показі Ребекки Мінкофф, яка пропонує розбавити класику гламуром, пофарбувавши кінчик нігтя не в білий колір, а, наприклад, у золотий і додати блискітки або дрібні стрази.

[ + – ] "Золотий" френч дозволить зробити звичний манікюр гламурнішим

Але і на цьому не варто зупинятися, оскільки френч у цьому сезоні розриває будь-які шаблони. Сміливо експериментуйте з кольором, малюнком і додатковими прикрасами.

Золото й оранж — теплі кольори осені

Манікюр сезону осінь 2021 пропонує більше уваги звернути на колір золота. У моді — не тільки золоте покриття й елементи малюнка в кольорі благородного металу, але й використання золотої фольги, блискіток, а також надання додаткового сяйва за допомогою стразів. Для тих, хто хоче ще більше краси, — "золотий" манікюр із контрастним малюнком.

[ + – ] "Золотий" манікюр із контрастним малюнком

Не менш ефектний вигляд у похмуру осінню пору матиме помаранчевий малюнок на нігтях, додаючи образу яскравості, а сезону — тепла.

[ + – ] Помаранчевий манікюр можна доповнити малюнком або стразами

Cуперпопулярний зелений манікюр

Зелений колір — один із фаворитів манікюру осені 2021, причому у всіх можливих відтінках — від оливкового та шавлії до зеленувато-жовтого й морських водоростей, від глибокого смарагдового до задерикувато неонового. Він має виграшний вигляд як у малюнку, френчі, так і будучи єдиним кольором, використаним майстером манікюру.

Шляхетний коричневий лак для нігтів

Коричнево-пісочно-"земельні" відтінки лаку будуть популярні в наступну осінь і зиму. Вони мають дорогий вигляд, здаються теплими та пасують до всіх відтінків шкіри. Такий колір має елегантний вигляд навіть без додаткових аксесуарів, блискіток і стразів. Хоча, якщо хочеться, можна додати і їх.

Колір настрою — синій

Темно-синій колір манікюру — один із фаворитів сезону осінь-2021. На думку дизайнера Анни Суї, засновниці американського бренду Anna Sui, синій манікюр має хороший вигляд навіть на коротких нігтях.

[ + – ] Темно-синій лак для нігтів — один із фаворитів сезону осінь-2021

Манікюр осені 2021. Більше фарб — кращий настрій

Якщо ви не можете вирішити, який відтінок лаку вам подобається найбільше, вибирайте різні кольори для кожного нігтя. Найкраща осіння палітра — від журнавлинно-червоного лаку для нігтів до гарбузово-оранжевого. Однак це не означає, що не можна експериментувати, тому різнокольоровий манікюр із малюнком восени теж буде мати гарний вигляд.

Нігті в стилі нюд

Нюдові (тілесні) відтінки ніколи не виходять із моди, і сезон осінь-2021 не став винятком. Ніжні пастельні кольори однаково ефектно виглядають як на довгих нігтях, так і на коротких. Допускаються стрази, малюнки та інші елементи декору нігтів, які візуально не перевантажують манікюр, роблячи його, разом із тим, цікавим і актуальним.

Стильний і модний манікюр стане відмінним доповненням до осінніх образів. Фокус вивчив, що буде модно з одягу восени.