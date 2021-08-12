"Люблю тебя до луны и назад": Мадонна поздравила сына Рокко с днем рождения архивным фото

Рокко Ричи исполнился 21 год, который он, видимо, отпраздновал с семьей отца в Лондоне

Сыну Мадонны и режиссера Гая Ричи исполнился 21 год 11 августа. Однако, как он отпраздновал день рождения – неизвестно. В соцсетях юноши нет. Мадонна поздравила сына, опубликовав несколько архивных снимков.

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"С Днем Рождения, Рокко! Мы много путешествовали по всему миру, но самое большое путешествие, что я совершила с тобой – внутри моего сердца. Люблю тебя до луны и назад. Навеки и навсегда", — написала певица в Instagram.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Среди снимков – один, на котором Мадонна держит маленького Рокко на руках, еще несколько – из их недавнего путешествия в Малави.

У Мадонны двое родных детей – 24-летняя дочь Лурдес от танцора Карлоса Леона, и уже 21-летний Рокко Ричи от британского режиссера Гая Ричи. Также она мать четверых приемных детей: Дэвида, Мерси и близнецов Эстер и Стеллы.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

С отцом Рокко Мадонна развелась в 2008 году. Причем со скандалом. Она называла режиссера "умственно отсталым" и подала в суд, решая вопрос с опекой. Тяжба длилась девять месяцев и решающим было слово самого Рокко. 16-летний юноша заявил, что хочет жить с отцом.

Но некоторое время Рокко жил с матерью в Лиссабоне и Нью-Йорке, однако со временем переехал к отцу, его новой жене и трем их детям в Лондон. Здесь он учится в данное время.

Известно и о размолвке Рокко с его знаменитой матерью. Они настолько сильно повздорили, что юноша забанил Мадонну в соцсетях, а потом и вовсе оттуда удалился.

С той поры аккаунта в Instagram у него нет. Так что новости из жизни сына Мадонны можно узнать только из таблоидов.

Недавно он снялся в своей первой фотосессии. Парень позировал для журнала The Rake в ретро-костюмах в стиле 50-х гг. прошлого века.