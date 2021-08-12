"Люблю тебе до місяця й назад": Мадонна привітала сина Рокко з днем народження архівними фото

Рокко Річі виповнився 21 рік, який він, мабуть, відсвяткував із родиною батька в Лондоні

Синові Мадонни та режисера Гая Річі виповнився 21 рік 11 серпня. Однак, як він відсвяткував день народження — невідомо. У соцмережах юнаки немає. Мадонна привітала сина, опублікувавши кілька архівних знімків.

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"З Днем Народження, Рокко! Ми багато подорожували по всьому світу, але найбільша подорож, що я зробила з тобою, — всередині мого серця. Люблю тебе до місяця і назад. Навіки і назавжди", — написала співачка в Instagram.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Серед знімків — один, на якому Мадонна тримає маленького Рокко на руках, ще кілька — з їхньої недавньої подорожі в Малаві.

У Мадонни двоє рідних дітей — 24-річна дочка Лурдес від танцюриста Карлоса Леона і вже 21-річний Рокко Річі від британського режисера Гая Річі. Також вона мати чотирьох прийомних дітей: Девіда, Мерсі та близнюків Естер і Стелли.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Із батьком Рокко Мадонна розлучилася в 2008 році. Причому зі скандалом. Вона називала режисера "розумово відсталим" і подала в суд, вирішуючи питання з опікою. Тяганина тривала дев'ять місяців і вирішальним було слово самого Рокко. 16-річний юнак заявив, що хоче жити з батьком.

Але деякий час Рокко жив із матір'ю в Лісабоні та Нью-Йорку, проте з часом переїхав до батька, його нової дружини та трьох їхніх дітей у Лондон. Тут він зараз навчається.

Відомо і про сварку Рокко з його знаменитої матір'ю. Вони настільки сильно посварилися, що юнак забанив Мадонну в соцмережах, а потім і зовсім звідти пішов.

З тієї пори аккаунта в Instagram у нього немає. Так що новини з життя сина Мадонни можна дізнатися тільки з таблоїдів.

Нещодавно він знявся в своїй першій фотосесії. Хлопець позував для журналу The Rake у ретро-костюмах у стилі 50-х рр. минулого століття.