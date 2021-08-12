40-летний кусок торта со свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер продали за $2,5 тыс (видео)
Изначально за лот собирались выручить не более 500 фунтов стерлингов, однако количество желающих оказалось таким большим, что окончательная цена оказалась гораздо выше ожидаемой.
Кусок свадебного торта принца Чарльза и принцессы Дианы с украшением в виде королевского герба был продан на аукционе за 1850 фунтов стерлингов ($2558) через 40 лет после того, как пара связала себя узами брака, пишет Daily Mail.
Большой кусок глазури на марципановой основе одного из 23 официальных свадебных тортов украшен засахаренной накладкой королевского герба, окрашенной в золотой, красный, синий и серебряный цвета.
Этот кусок был подарен Мойе Смит, члену семьи королевы-матери в Кларенс-хаус, которая сохранила часть свадебного угощения, покрыв его пищевой пленкой. Она держала его в старой жестяной коробке для торта с цветами и приклеила к крышке этикетку ручной работы с надписью: "Обращайтесь с осторожностью – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы". Дата, указанная на этикетке, – 29 июля 1981 года.
Семья миссис Смит продала торт в 2008 году коллекционеру, но он снова был выставлен на аукцион, что совпало с 40-й годовщиной свадьбы принца Уэльского и Дианы Спенсер.
Пирог ушел с молотка на аукционе Dominic Winter Auctioneers в Сайренсестере, графство Глостершир, 11 августа. Изначально за него рассчитывали выручить от 300 до 500 фунтов стерлингов. Но шквал торгов со всего мира привел к тому, что интернет-покупатель в Лидсе купил кусок за 1850 фунтов стерлингов.
"Мы были поражены количеством людей, желающих сделать ставку на этот большой и уникальный кусок королевской глазури для торта. Казалось, что он привлек гораздо больше внимания, чем когда мы продали его с благодарственным письмом Charles & Diana 13 лет назад", – заявил после продажи, аукционист и специалист по королевским памятным вещам Крис Олбери из Dominic Winter Auctioneers.
Он добавил, что было много запросов от участников торгов, в основном из Великобритании, США и нескольких стран Ближнего Востока. Имя покупателя, как и его мотивы, пока что не разглашаются.
Главный торт для королевской свадьбы 1981 года приготовил главный пекарь Королевской военно-морской кулинарной школы Дэвид Эйвери. Известно, что на изготовление белой глазури и украшений, среди которых были и фамильные гербы, мастер потратил 11 недель.