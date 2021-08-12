40-летний кусок торта со свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер продали за $2,5 тыс (видео)

Изначально за лот собирались выручить не более 500 фунтов стерлингов, однако количество желающих оказалось таким большим, что окончательная цена оказалась гораздо выше ожидаемой.

Кусок свадебного торта принца Чарльза и принцессы Дианы с украшением в виде королевского герба был продан на аукционе за 1850 фунтов стерлингов ($2558) через 40 лет после того, как пара связала себя узами брака, пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Большой кусок глазури на марципановой основе одного из 23 официальных свадебных тортов украшен засахаренной накладкой королевского герба, окрашенной в золотой, красный, синий и серебряный цвета.

[ + – ] Кусок торта хранился, завернутый в пищевую пленку Фото: Скриншот

Этот кусок был подарен Мойе Смит, члену семьи королевы-матери в Кларенс-хаус, которая сохранила часть свадебного угощения, покрыв его пищевой пленкой. Она держала его в старой жестяной коробке для торта с цветами и приклеила к крышке этикетку ручной работы с надписью: "Обращайтесь с осторожностью – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы". Дата, указанная на этикетке, – 29 июля 1981 года.

Семья миссис Смит продала торт в 2008 году коллекционеру, но он снова был выставлен на аукцион, что совпало с 40-й годовщиной свадьбы принца Уэльского и Дианы Спенсер.

Пирог ушел с молотка на аукционе Dominic Winter Auctioneers в Сайренсестере, графство Глостершир, 11 августа. Изначально за него рассчитывали выручить от 300 до 500 фунтов стерлингов. Но шквал торгов со всего мира привел к тому, что интернет-покупатель в Лидсе купил кусок за 1850 фунтов стерлингов.

[ + – ] Кусок белой глазури на марципановой основе с гербом хорошо сохранился даже 40 лет спустя

"Мы были поражены количеством людей, желающих сделать ставку на этот большой и уникальный кусок королевской глазури для торта. Казалось, что он привлек гораздо больше внимания, чем когда мы продали его с благодарственным письмом Charles & Diana 13 лет назад", – заявил после продажи, аукционист и специалист по королевским памятным вещам Крис Олбери из Dominic Winter Auctioneers.

Он добавил, что было много запросов от участников торгов, в основном из Великобритании, США и нескольких стран Ближнего Востока. Имя покупателя, как и его мотивы, пока что не разглашаются.

Главный торт для королевской свадьбы 1981 года приготовил главный пекарь Королевской военно-морской кулинарной школы Дэвид Эйвери. Известно, что на изготовление белой глазури и украшений, среди которых были и фамильные гербы, мастер потратил 11 недель.