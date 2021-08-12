40-річний шматок торта з весілля принца Чарльза і Діани Спенсер продали за $2,5 тис (відео)
Спочатку за лот збиралися виручити не більше 500 фунтів стерлінгів, проте кількість охочих виявилася такою великою, що остаточна ціна стала набагато вищою за очікувану.
Шматок весільного торта принца Чарльза і принцеси Діани з прикрасою у вигляді королівського герба був проданий на аукціоні за 1850 фунтів стерлінгів ($2558) через 40 років після того, як пара зв'язала себе узами шлюбу, пише Daily Mail.
Великий шматок глазурі на марципановій основі одного з 23 офіційних весільних тортів прикрашений зацукрованою накладкою королівського герба, пофарбованою в золотий, червоний, синій і срібний кольори.
Цей шматок був подарований Мойї Сміт, члену сім'ї королеви-матері в Кларенс-хаус, яка зберегла частину весільного частування, покривши його харчовою плівкою. Вона тримала його в старій жерстяній коробці для торта з квітами і приклеїла до кришки етикетку ручної роботи з написом: "Звертайтеся з обережністю — весільний торт принца Чарльза і принцеси Діани". Дата, зазначена на етикетці, — 29 липень 1981 року.
Сім'я місіс Сміт продала торт у 2008 році колекціонерові, але він знову був виставлений на аукціон, що співпало з 40-ми роковинами весілля принца Уельського і Діани Спенсер.
Пиріг пішов з молотка на аукціоні Dominic Winter Auctioneers у Сайренсестер, графство Глостершир, 11 серпня. Спочатку за нього розраховували виручити від 300 до 500 фунтів стерлінгів. Але шквал торгів з усього світу призвів до того, що інтернет-покупець в Лідсі купив шматок за 1850 фунтів стерлінгів.
"Ми були вражені кількістю людей, які бажають зробити ставку на цей великий і унікальний шматок королівської глазурі для торта. Здавалося, що він привернув набагато більше уваги, ніж коли ми продали його з листом подяки Charles&Diana 13 років тому", — заявив після продажу, аукціоніст і фахівець з королівським пам'ятним речам Кріс Олбері з Dominic Winter Auctioneers.
Він додав, що було багато запитів від учасників торгів, переважно з Великобританії, США і декількох країн Близького Сходу. Ім'я покупця, як і його мотиви, поки що не розголошуються.
Головний торт для королівського весілля 1981 року приготував головний пекар Королівської військово-морської кулінарної школи Девід Ейвері. Відомо, що на виготовлення білої глазурі і прикрас, серед яких були і родинні герби, майстер витратив 11 тижнів.