Перезагрузка "Один дома": Disney+ назвал дату релиза и показал, кто заменит Маколея Калкина

40-летний Маколей Калкин появится в новом фильме в одной из эпизодических ролей.

Стриминговый сервис Disney + покажет перезагрузку культовой американской комедии "Один дома", причем главную роль к новом фильме Home Sweet Home Alone ("Один дома: дом, милый дом") сыграет Арчи Йейтс, сообщает Deadline.

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Премьера картины назначена на 12 ноября. Она станет шесть часть. Франшизы "Один дома".

12-летний Арчи играет Макса Мерсера. Его персонаж остается один дома в то время, когда вся остальная сетя отправляется на каникулы в Японию. Ему предстоит защищать дом от семейной пары, которая заявится, чтобы украсть ценную реликвию.

Сценарий картины написали Майки Дэй и Стритер Сайделл, а ее режиссером стал Дэн Мэйзер, известный такими работами как "Дедушка легкого поведения" и "Даю год".

Арчи Йейтс наиболее известен по роли Йорки в комедийной драме 2019 года "Кролик Джоджо". За эту роль юный британский актер получил номинацию на премию Critics 'Choice Movie Award в категории "Лучший молодой актер актриса".

Кроме него, в фильме появятся Айслинг Би, Тим Саймонс, Пит Холмс, Девин Ратрей, Элли Маки, Крис Парнелл, Элли Кемпер и Роб Делейни. Маолей Калкин, который сыграл главную роль, Кэвина Маккаллистера, в оригинальной ленте 1990 года, также появится в одной из эпизодических ролей.

О работе над перезагрузкой комедии было объявлено после того, как The Walt Disney Company приобрела 21st Century Fox и получила права на экранизацию франшизы "Один дома". Эта картина станет первой из запланированных Disney+. Уже известно о разработке ремейков к фильмам "Дешевле на дюжину", "Ночь в музее" и "Дневник слабака".

Ранее мы писали о том, что Disney+ обновила знаменитых Чипа и Дейла, однако новые персонажи мало напоминают их прототипы.