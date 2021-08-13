Перезавантаження "Один вдома": Disney + назвав дату релізу та показав, хто замінить Маколея Калкіна

40-річний Маколей Калкін з'явиться в новому фільмі в одній із епізодичних ролей.

Стрімінговий сервіс Disney + покаже перезавантаження культової американської комедії "Один вдома", причому головну роль у новому фільмі Home Sweet Home Alone ( "Один вдома: будинок, милий дім") зіграє Арчі Єйтс, повідомляє Deadline.

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Прем'єра картини призначена на 12 листопада. Вона стане шостою частиною франшизи "Один вдома".

12-річний Арчі грає Макса Мерсера. Його персонаж залишається один вдома в той час, коли вся інша сім'я відправляється на канікули до Японії. Йому належить захищати будинок від сімейної пари, яка заявиться, щоб вкрасти цінну реліквію.

Сценарій картини написали Майкі Дей і Стрітер Сайделл, а її режисером став Ден Мейзер, відомий такими роботами як "Дідусь легкої поведінки" та "Даю рік".

Арчі Єйтс найбільш відомий за роллю Йоркі в комедійній драмі 2019 року "Кролик Джоджо". За цю роль юний британський актор отримав номінацію на премію Critics 'Choice Movie Award в категорії "Кращий молодий актор/актриса".

Крім нього, у фільмі з'являться Айслінг Бі, Тім Саймонс, Піт Холмс, Девін Ратрі, Еллі Макі, Кріс Парнелл, Еллі Кемпер і Роб Делейні. Маколей Калкін, який зіграв головну роль Кевіна Маккаллістера в оригінальній стрічці 1990 року, також з'явиться в одній із епізодичних ролей.

Про роботу над перезавантаженням комедії було оголошено після того, як The Walt Disney Company придбала 21st Century Fox і отримала права на екранізацію франшизи "Один вдома". Ця картина стане першою із запланованих Disney +. Уже відомо про розробку ремейків до фільмів "Дешевше на дюжину", "Ніч у музеї" і "Щоденник слабака".

Раніше ми писали про те, що Disney + оновила знаменитих Чіпа та Дейла, проте нові персонажі мало нагадують їхні прототипи.