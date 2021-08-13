Моника Левински назвала свое главное достижение в жизни

Бывшая стажерка Белого дома призналась, что до сих пор сожалеет о содеянном в 1990-ых.

Самая знаменитая стажерка Белого дома в истории США Моника Левински, прославившаяся после секс-скандала с участием 42-президента США Билл Клинтона, в преддверии премьеры третьего сезона "Американской истории преступлений" под названием "Импичмент", продюсером которого является, ответила на ряд откровенных вопросов журнала Vanity Fair.

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48-летняя активистка по борьбе с издевательствами призналась, что после того, как детали ее связи с президентом США всплыли на поверхность в 1998 году, ее карьера и личная жизнь рухнули, и оправиться от репутационных потерь она не смогла до сих пор.

Когда у Моники спросили, чего она боится в жизни больше всего, она ответила, что это что-то среднее между тарантулом, ползущим по ней, и смертью в одиночестве. Своим величайшим сожалением Левински назвала то, что некоторые ее решения причинили страдания другим людям.

Человек, которым она восхищается, – это мать Моники. По словам Левински, та умеет видеть хорошее даже в самых плохих ситуациях и смотрит на жизнь с оптимизмом.

Что же касается оценки достижений, то самыми главными Моника назвала умение выживать и разгадывать кубик Рубика в 9 лет.

[ + – ] Стажер Белого дома Моника Левински и президент США Билл Клинтон Фото: Фото из открытых источников

Левински была стажером в Белом доме, когда в 1995 году начался ее роман с Клинтоном, которому сейчас 74 года. Об их отношениях стало известно три года спустя во время расследования поведения президента с другой женщиной, Полой Джонс, что спровоцировало скандал, захвативший всю страну. Клинтон был подвергнут импичменту Палатой представителей в декабре 1998 года по обвинению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию за его попытки скрыть свой роман с Левински. В феврале 1999 года Сенат проголосовал за то, чтобы снять с него эти обвинения, позволив ему досидеть до конца своего второго срока.

Помимо "Импичмента", Левински ранее пересматривала тяжелые времена в своей жизни во время и после скандала в документальном сериале A&E 2018 года под названием "Дело Клинтона". Позже она написала в эссе для Vanity Fair, что участие в этом проекте заставило ее признать себе прошлое поведение, о котором она до сих пор сожалеет и которого стыдится.

"Было много, много моментов, когда я сомневался не только в решении участвовать, но и в самом моем здравом уме. Несмотря на все способы, которыми я пытался защитить свое психическое здоровье, это все равно было непросто", – призналась она.

Напомним, в Сети появился трейлер "Импичмента", премьера которого назначена на 7 сентября.