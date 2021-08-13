Моніка Левінські назвала своє головне досягнення в житті

Колишня стажерка Білого дому зізналася, що до сих пір шкодує про скоєне в 1990-их.

Найзнаменитіша стажерка Білого дому в історії США Моніка Левінські, яка прославилася після секс-скандалу за участю 42-президента США Білла Клінтона, напередодні прем'єри третього сезону "Американської історії злочинів" під назвою "Імпічмент", продюсеркою якого є, відповіла на ряд відвертих запитань журналу Vanity Fair.

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48-річна активістка боротьби зі знущаннями зізналася, що після того, як деталі її зв'язку з президентом США спливли на поверхню в 1998 році, її кар'єра й особисте життя звалилися, і оговтатися від репутаційних втрат вона не змогла й досі.

Коли в Моніки запитали, чого вона боїться в житті найбільше, вона відповіла, що це щось середнє між тарантулом, який повзе по ній, і смертю на самоті. Своїм найбільшим жалем Левінські назвала те, що деякі її рішення заподіяли страждання іншим людям.

Людина, якою вона захоплюється, — це мати Моніки. За словами Левінські, вона вміє бачити хороше навіть у найгірших ситуаціях і дивиться на життя з оптимізмом.

Що ж стосується оцінки досягнень, то найголовнішими Моніка назвала вміння виживати та розгадувати кубик Рубика в 9 років.

[ + – ] Стажерка Білого дому Моніка Левінські та президент США Білл Клінтон Фото: Фото из открытых источников

Левінські була стажеркою в Білому домі, коли в 1995 році почався її роман із Клінтоном, якому зараз 74 роки. Про їхні стосунки стало відомо три роки по тому під час розслідування поведінки президента з іншою жінкою, Полою Джонс, що спровокувало скандал, який захопив всю країну. Клінтон був підданий імпічменту Палатою представників у грудні 1998 року за звинуваченням у лжесвідченні та перешкоджанні правосуддю за його спроби приховати свій роман із Левінські. У лютому 1999 року Сенат проголосував за те, щоб зняти з нього ці звинувачення, дозволивши йому досидіти до кінця свого другого терміну.

Крім "Імпічменту", Левінські раніше переглядала важкі часи в своєму житті під час і після скандалу в документальному серіалі A & E 2018 року під назвою "Справа Клінтона". Пізніше вона написала в есе для Vanity Fair, що участь у цьому проекті змусила її визнати свою минулу поведінку, про яку вона досі шкодує і якої соромиться.

"Було багато, багато моментів, коли я сумнівалася не тільки в рішенні брати участь, а й в самому моєму здоровому глузді. Незважаючи на всі способи, якими я намагалася захистити своє психічне здоров'я, це все одно було непросто", — зізналася вона.

Нагадаємо, в Мережі з'явився трейлер "Імпічменту", прем'єра якого призначена на 7 вересня.