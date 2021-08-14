Тренды обуви осени 2021: металлик, платформа и мех

Прошлую зиму большинство модниц провело дома в удобных домашних тапочках, однако осенью 2021 время выходить в свет! И, конечно, делать это в модной обуви

В одежде тренды намечаются ностальгические – возвращение стиля 1990-х, удобные вязаные жилетки и блеск пайеток. Ко всему этому великолепию полагается подобрать модную обувь. При просмотре фото и видео с подиумов становится ясно, что дизайнеры решили угодить всем: и любителям футуризма, и тем, кто предпочитает удобную обувь на плоской подошве, и тем, кто остался верен шпилькам. Фокус собрал самые интересные тренды обуви на осень 2021 года.

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Дева-воительница: цвет металлик, пайетки, имитация брони

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – цвет металлик, пайетки и блеск Фото: WWD

В одежде новым трендом стал блеск на каждый день. В обуви дизайнеры решили не отставать. Осенью 2021 года они рекомендуют обуваться так, чтобы, сияя, ходить по лужам. Ботинки и сапоги цвета металлик, а также полусапожки в пайетках — для тех, кто просто хочет быть в тренде.

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – цвет металлик, пайетки и блеск Фото: PRADA

Для тех, кто желает полностью войти в образ девы-воительницы — экстремально бронированные ботинки, продемонстрированные на последнем показе Balenciaga. Их изготовили по точному чертежу Демны Гвасалии и они являются репликой части средневековых доспехов.

Удобно для прогулок: комфортная обувь на низком ходу

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – удобные сапоги и ботинки Фото: Chanel

Дизайнеры предположили, что после долгих месяцев в самоизоляции модницам захочется, вырвавшись на волю, совершать долгие прогулки пешком. Возможно, они отправятся в лес или прогуляются до ресторана в соседнем районе.

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – удобные сапоги и ботинки Фото: Tatler

Но обувь для этого должна быть подходящей – удобной и на плоской подошве. Жокейские сапоги, ботинки с уютной подкладкой – комбинировать их советуют с любым предметом гардероба. Даже с романтичным шелковым платьем.

Платформа: привет из Древней Греции и 70-х

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – туфли на платформе Фото: WWD

Этой осенью дизайнеры хотят вознести женщину на пьедестал… или, в данном случае, на платформу. Один из самых древних трендов моды, зародившийся еще в Древней Греции, возвращается постоянно – самым победным его шествием были 1970-е, когда платформу носили и мужчины, и женщины.

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – туфли на платформе Фото: Vogue

Похоже, тенденция возвращается, дизайнеры снабдили высокой платформой все: туфли на шпильке, классические лоферы и даже балетки.

Пушистые и уютные: туфельки с мехом

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – меховые башмачки Фото: Vogue

Для тех, кто все еще не может отказаться от мягких домашних тапочек, дизайнеры пошли на уступки и показали на подиуме наследие карантинной моды: уютную обувь с мехом. Снабдили пушистой стелькой или оторочкой и открытые шлепанцы, и ботинки.

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 – меховые башмачки Фото: WWD

Носить их рекомендуют с вязаными носками, которые выглядят так, будто вы связали их собственноручно. Осень 2021 года должна быть пушистой!

Деловой стиль: шпильки и каблуки

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 - шпильки и каблуки Фото: WWD

Вернулся в моду и стиль начала 2000-х, когда дамы надевали строгие костюмы и туфли на шпильках с опасно острыми каблуками. Впрочем, если некоторые дизайнеры не стали выдумывать ничего нового, вернувшись к классическому фасону, то другие решили, что обувь на каблуке может быть оригинальной и даже забавной.

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 - шпильки и каблуки Фото: Vogue

Перекочевал в повседневную жизнь и такой тренд как прозрачный каблук, который ранее украшал только обувь гоу-гоу-танцовщиц и стриптизерш.

Сапоги выше колена: возвращение тренда

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 - сапоги выше колена Фото: WWD

Еще один долгоиграющий тренд, который вернулся спустя 20 лет. Сапоги выше колена. Причем тут дизайнеры дают простор для творчества. Это могут быть и сапоги-чулки: черные или с принтом, или же сапоги со свободным голенищем, собирающимся складками на щиколотках. А каблуки или платформа – тут уж выбирать моднице.

[ + – ] Тренды обуви на осень 2021 - сапоги выше колена Фото: WWD

Какой подобрать наряд к такому фасону обуви? Тут дизайнеры ограничений не видят, но на подиуме такие сапоги хорошо смотрелись с мини-юбками или напротив, юбками миди-длины из струящихся тканей.