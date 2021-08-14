Тренди взуття осені 2021: металік, платформа і хутро

Минулу зиму більшість модниць провели вдома в зручних домашніх капцях, однак восени 2021 час виходити в люди! І, звичайно, робити це в модному взутті.

В одязі тренди намічаються ностальгічні — повернення стилю 1990-х, зручні в'язані жилетки і блиск паєток. До всієї цієї пишності варто підібрати модне взуття. Під час перегляду фото і відео з подіумів стає зрозуміло, що дизайнери вирішили догодити всім: і любителям футуризму, і тим, хто вважає за краще зручне взуття на плоскій підошві, і тим, хто залишився вірним шпилькам. Фокус зібрав найцікавіші тренди взуття на осінь 2021 року.

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Діва-войовниця: колір металік, паєтки, імітація броні

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — колір металік, паєтки та блиск Фото: WWD

В одязі новим трендом став блиск на кожен день. У взутті дизайнери вирішили не відставати. Восени 2021 року ці фірми рекомендують взуватися так, щоб, сяючи, ходити по калюжах. Черевики і чоботи кольору металік, а також півчобітки в пайєтках — для тих, хто просто хоче бути в тренді.

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — колір металік, паєтки та блиск Фото: PRADA

Для тих, хто бажає повністю увійти в образ діви-войовниці — екстремально броньовані черевики, продемонстровані на останньому показі Balenciaga. Їх виготовили за влучним кресленням Демни Гвасалії та вони є реплікою частини середньовічних обладунків.

Зручно для прогулянок: комфортне взуття на низькому ходу

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — зручні чоботи і черевики Фото: Chanel

Дизайнери припустили, що після довгих місяців у самоізоляції модницям захочеться, вирвавшись на волю, здійснювати тривалі прогулянки пішки. Можливо, вони вирушать у ліс або прогуляються до ресторану в сусідньому районі.

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — зручні чоботи і черевики Фото: Tatler

Але взуття для цього повинно бути відповідним — зручним і на плоскій підошві. Жокейські чоботи, черевики із затишною підкладкою — комбінувати їх радять з будь-яким предметом гардеробу. Навіть з романтичною шовковою сукнею.

Платформа: привіт із Стародавньої Греції і 70-х

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — туфлі на платформі Фото: WWD

Цієї осені дизайнери хочуть піднести жінку на п'єдестал... або, в цьому випадку, на платформу. Один із найдавніших трендів моди, що зародився ще в Стародавній Греції, повертається постійно — найбільш переможною його ходою були 1970-ті, коли платформу носили і чоловіки, і жінки.

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — туфлі на платформі Фото: Vogue

Схоже, тенденція повертається, дизайнери забезпечили високою платформою все: туфлі на шпильці, класичні лофери і навіть балетки.

Пухнасті та затишні: туфельки з хутром

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — хутряні черевички Фото: Vogue

Для тих, хто все ще не може відмовитися від м'яких домашніх капців, дизайнери пішли на поступки і показали на подіумі спадщину карантинної моди: затишне взуття з хутром. Забезпечили пухнастою устілкою або облямівкою і відкриті шльопанці, і черевики.

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — хутряні черевички Фото: WWD

Носити їх рекомендують з в'язаними шкарпетками, які виглядають так, ніби ви в'язали їх власноруч. Осінь 2021 року має бути пухнастою!

Діловий стиль: шпильки і підбори

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — шпильки і підбори Фото: WWD

Повернувся в моду і стиль початку 2000-х, коли дами одягали суворі костюми і туфлі на шпильках із небезпечно гострими підборами. Утім, якщо деякі дизайнери не стали вигадувати нічого нового, повернувшись до класичного фасону, то інші вирішили, що взуття на підборах може бути оригінальним і навіть кумедним.

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — шпильки і підбори Фото: Vogue

Перекочував у повсякденне життя і такий тренд як прозорий каблук, який раніше прикрашав тільки взуття гоу-гоу-танцівниць і стриптизерок.

Чоботи вище коліна: повернення тренду

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — чоботи вище коліна Фото: WWD

Ще один тренд, який довго грає, повернувся через 20 років. Чоботи вище коліна. Причому тут дизайнери дають простір для творчості. Це можуть бути і чоботи-панчохи: чорні або з принтом, або ж чоботи з вільною халявою, що збираються складками на щиколотках. А підбори або платформа — тут вже вибирати модниці.

[ + – ] Тренди взуття на осінь 2021 — чоботи вище коліна Фото: WWD

Який підібрати наряд до такого фасону взуття? Тут дизайнери обмежень не бачать, але на подіумі такі чоботи добре виглядали з мініспідницями або навпаки, спідницями міді-довжини зі струмуючих тканин.