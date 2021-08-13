Мужчина, собака и робот: появились первые кадры из постапокалиптического фильма с Томом Хэнксом
Том Хэнкс, как и в фильме "Изгой", останется один на один с трудностями
Премьера фильма "Финч" состоится уже этой осенью, 5 ноября. И это будет уже второй фильм Тома Хэнкса в сотрудничестве с Apple TV+. Военная драма "Грейхаунд" про один из самых драматичных эпизодов Второй мировой войны – Битву за Атлантику, была хорошо принята зрителями и критиками. Об этом пишет Hollywood Reporter.
В постапокалиптическом фильме "Финч" Том Хэнкс исполнит роль Финча, ученого и инженера-робототехника.
Финч – один из немногих, кому удалось выжить после катастрофической вспышки на Солнце, уничтожившей все живое на Земле.
Герой Тома Хэнкса десять лет провел в подземном бункере вместе со своим псом Гудиером. И, беспокоясь о друге, инженер создает робота, который будет присматривать за псом, когда его не станет.
Но троице приходится покинуть безопасный бункер и отправиться в долгое путешествие по США.
Финч пытается показать роботу Джеффу, как он сам со временем начинает себя называть, что такое радость, счастье и каково быть живым.
Сценарий к фильму написали Крейг Лак и Айвор Пауэлл. Режиссером стал Мигель Сапочник, снявший несколько эпизодов "Игры престолов". А роль робота Джеффа исполнил звезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссуриʼ Калеб Лэндри Джонс.
А поклонники актера уверены, что если ему удалось сыграть выжившего на необитаемом острове, другом которого стал волейбольный мяч, то с роботом Хэнкс точно справится.