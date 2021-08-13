Чоловік, собака і робот: з'явилися перші кадри з постапокаліптичного фільму з Томом Генксом

Том Генкс, як і у фільмі "Вигнанець", залишиться один на один з труднощами

Прем'єра фільму "Фінч" відбудеться вже цієї осені, 5 листопада. І це буде вже другий фільм Тома Генкса у співпраці з Apple TV+. Військова драма "Грейхаунд" про один з найдраматичніших епізодів Другої світової війни — Битву за Атлантику, була добре прийнята глядачами і критиками. Про це пише Hollywood Reporter.

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В постапокаліптичному фільмі "Фінч" Том Генкс виконає роль Фінча, вченого та інженера-робототехніка.

[ + – ] Том Генкс у фільмі "Фінч"

Фінч — один з небагатьох, кому вдалося вижити після катастрофічного спалаху на Сонці, що знищив усе живе на Землі.

Герой Тома Генкса десять років провів у підземному бункері разом зі своїм псом Гудієром. І, турбуючись про друга, інженер створює робота, який наглядатиме за псом, коли його не стане.

Але трійці доводиться покинути безпечний бункер і відправитися у довгу подорож по США.

Фінч намагається показати роботу Джеффу, як він сам з часом починає себе називати, що таке радість, щастя і як бути живим.

Сценарій до фільму написали Крейг Лак і Айвор Пауелл. Режисером став Мігель Сапочник, який зняв кілька епізодів "Гри престолів". А роль робота Джеффа виконав зірка фільму "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі" Калеб Лендрі Джонс.

[ + – ] Калеб Лендрі Джонс у фільмі "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі"

А шанувальники актора впевнені, що якщо йому вдалося зіграти людину, що вижила на безлюдному острові, другом якої став волейбольний м'яч, то з роботом Генкс точно впорається.