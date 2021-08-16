За мгновение до поцелуя. Моника Белуччи и Кароль Буке снялись в откровенной фотосессии

Фотосессия посвящена фильму "Фантазии", который выходит в прокат с 18 августа.

56-летняя итальянская актриса Моника Белуччи и ее французская коллега, 63-летняя Кароль Буке, украсили страницы нового номера журнала Paris Match в преддверии выхода фильма "Фантазии" Стефана и Дэвида Фенкиносов.

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Картина выходит на экраны 18 августа. Это комедия, которая включает в себя шесть историй пар, с юмором исследующих скрытые стороны своего желания. Моника и Кароль играют влюбленную пару, чувства которой в полной мере раскрываются после смерти некого известного человека, поэтому и в фотосессии для глянца они постарались передать свои чувства максимально реально, позируя Матье Сезару.

[ + – ] Моника Белуччи и Кароль Буке

Они позировали в кожаных костюмах, сидя на байке, в боди и полупрозрачном платье на диване, а также за мгновение до поцелуя. Снимки получились откровенными и очень чувственными.

В интервью Моника призналась, что, прочитав сценарий, была немного смущена:

"Я позвонила Стефану Фенкиносу, чтобы сказать: "Вы уверены в этом эпизоде? Потому что смерть настолько присутствует прямо сейчас, что это немного страшно…". Он успокоил меня, говоря о черной комедии, горьковато-сладком, дистанцировании, десакрализации".

По словам актрисы, она снялась в этом фильме, потому что "хотела поцеловать Кароль Буке".

"Она много говорит и улыбается, но всегда исходит таинственность, которая меня ужасно привлекает", – подчеркнула актриса.

Кароль Буке также прокомментировала сюжет фильма о внезапной любви после смерти:

"Меня это заводит? Нисколько. Мне очень грустно, когда уходит человек, которого я люблю. Я шокирована? Не более того. Я уже знала людей, которые занимались любовью на кладбищах. Другие предпочитают церкви. Идея запретного, греха может вызвать желание. В том, чтобы быть необычным, есть что-то очень захватывающее. А затем просмотрите список перечисленных причудливых фантазий: есть вещи намного более безумные".

Она добавила, что с удовольствием бы позаимствовала у Моники национальность, поскольку хочет быть итальянкой.

Напомним, в конце июня Моника Белуччи появилась на страницах журнала F Magazine, демонстрируя возрастную красоту.