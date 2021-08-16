За мить до поцілунку. Моніка Белуччі та Кароль Буке знялися у відвертій фотосесії

Фотосесія присвячена фільму "Фантазії", який виходить у прокат із 18 серпня.

56-річна італійська актриса Моніка Белуччі та її французька колега, 63-річна Кароль Буке, прикрасили сторінки нового номера журналу Paris Match напередодні виходу фільму "Фантазії" Стефана та Девіда Фенкіносов.

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Картина виходить на екрани 18 серпня. Це комедія, яка включає в себе шість історій пар, які з гумором досліджують приховані сторони свого бажання. Моніка та Кароль грають закохану пару, почуття якої в повній мірі розкриваються після смерті деякої відомої людини, тому і в фотосесії для глянцю вони постаралися передати свої почуття максимально реально, позуючи Матьє Сезару.

[ + – ] Моніка Белуччі та Кароль Буке

Вони позували в шкіряних костюмах, сидячи на байку, у боді та напівпрозорих сукнях на дивані, а також за мить до поцілунку. Знімки вийшли відвертими та дуже чуттєвими.

В інтерв'ю Моніка зізналася, що, прочитавши сценарій, була трохи збентежена:

"Я подзвонила Стефану Фенкіносу, щоб сказати: "Ви впевнені в цьому епізоді? Тому що смерть настільки присутня прямо зараз, що це трохи страшно...". Він заспокоїв мене, кажучи про чорну комедію, гіркувато-солодке, дистанціювання, десакралізацію".

За словами актриси, вона знялася в цьому фільмі, тому що "хотіла поцілувати Кароль Буке".

"Вона багато говорить і посміхається, але завжди виходить таємничість, яка мене страшенно приваблює", — підкреслила актриса.

Кароль Буке також прокоментувала сюжет фільму про раптову любов після смерті:

"Мене це заводить? Анітрохи. Мені дуже сумно, коли йде людина, яку я люблю. Я шокована? Не більше того. Я вже знала людей, які займалися коханням на кладовищах. Інші надають перевагу церкві. Ідея забороненого, гріха може викликати бажання. У тому, щоб бути незвичайним, є щось дуже захопливе. А потім можна звернутися до списку перерахованих химерних фантазій: є речі божевільніші".

Вона додала, що із задоволенням би запозичила в Моніки національність, оскільки хоче бути італійкою.

Нагадаємо, у кінці червня Моніка Белуччі з'явилася на сторінках журналу F Magazine, демонструючи вікову красу.