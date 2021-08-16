Принцесса Швеции София показала фото с крещения третьего ребенка

Принц Юлиан Херберт Фольке появился на свет 26 марта и стал третьи ребенком принцессы Софии и принца Карла Филиппа.

Шведский принц Карл Филипп и его жена принцесса София на выходных крестили своего третьего сына, принца Юлиана Херберта Фольке, а снимками с торжества мама ребенка поделилась в официальном аккаунте в Instagram.

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"Вчера крестился наш возлюбленный Юлиан. Спасибо за все наилучшие пожелания!", – говорится в подписи к публикации.

Мальчик родился 26 марта в больнице Дандеридс в Большом Стокгольме и стал третьим ребенком в семье, где уже подрастают пятилетний принц Александр и трехлетний принц Габриэль.

[ + – ] Принц Карл Филипп и принцесса София со своими детьми

В окружении своей семьи, в том числе сестер Карла Филиппа, наследницы престола, наследной принцессы Виктории и принцессы Мадлен, малыш был крещен в часовне дворца Дроттнингхольм недалеко от Стокгольма.

Мальчик был одет в платье для крещения, в котором крестили его отца в 1979 году, а семейная реликвия восходит к крестинам принца Густава Адольфа в 1906 году. С тех пор его носят королевские младенцы. Он отличается элегантной кружевной отделкой и рукавами с оборками.

[ + – ] Принц Юлиан Херберт Фольке

Принцесса София блистала в в платье макси с цветочным V-образным вырезом и длинными рукавами-буфами от итальянского модного дома Etro. Что же касается принца Карла Филиппа, то он был в военной форме.

[ + – ] Принцесса София в платье от Etro

Среди гостей присутствовали родители Карла Филиппа, король Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также его братья и сестры и их супруги: кронпринцесса Виктория и принц Даниэль, принцесса Мадлен и Кристофер О'Нил. На мероприятии также присутствовали старшие кузены новорожденного, в том числе дети наследной принцессы Виктории, девятилетняя принцесса Эстель и пятилетний принц Оскар, а также дети принцессы Мадлен: семилетняя принцесса Леонора, шестилетний принц Николас и трехлетняя принцесса Адриенна.

Дед принца Юлиана, король Карл Густав, раскрыл имя внука и его герцогство на заседании кабинета министров в Королевском дворце в Стокгольме через несколько дней после рождения малыша, причем оба являются трогательной данью уважения членам королевской семьи.

Принц Джулиан – герцог Халландский. Это бывшее герцогство дяди короля Карла принца Бертила, в бывшем доме которого Карл и София в настоящее время живут со своими детьми.

Между тем, Фольке – одно из средних имен короля и имя внука короля Оскара II, который вел переговоры об освобождении около 31 000 заключенных из немецких концлагерей во время Второй мировой войны.

В отличие от своих старших братьев, принц Юлиан не получит статус королевского высочества после того, как король Густав отменил титул Его Королевского Высочества у детей Софии и Карла в октябре 2019 года. Это значит, что он не должен будет выполнять высшие королевские обязанности, однако останется в линии преемственности.

[ + – ] Семья принца Карла Филиппа

Принц Юлиан – восьмой внук короля Карла XVI Густава. Карл Филипп – единственный сын и второй ребенок короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Его старшая сестра, 43-летняя принцесса Виктория, является наследницей шведского престола, и в настоящее время он занимает пятое место в очереди на престол.

О грядущем пополнении в семье принц Карл Филипп и принцесса София объявили в декабре прошлого года.