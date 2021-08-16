Принцеса Швеції Софія показала фото з хрещення третьої дитини

Принц Юліан Херберт Фольке з'явився на світ 26 березня і став третьою дитиною принцеси Софії та принца Карла Філіпа.

Шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія на вихідних хрестили свого третього сина, принца Юліана Херберта Фольке, а знімками зі свята мама дитини поділилася в офіційному акаунті в Instagram.

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"Вчора хрестився наш улюблений Юліан. Спасибі за всі найкращі побажання!" — йдеться в підписі до публікації.

Хлопчик народився 26 березня в лікарні Дандерідс у Великому Стокгольмі та став третьою дитиною в родині, де вже підростають п'ятирічний принц Олександр і трирічний принц Габріель.

[ + – ] Принц Карл Філіп і принцеса Софія зі своїми дітьми

В оточенні своєї родини, у тому числі сестер Карла Філіпа, спадкоємиці престолу, спадкової принцеси Вікторії та принцеси Мадлен, малюк був хрещений у каплиці палацу Дроттнінгхольм недалеко від Стокгольма.

Хлопчик був одягнений у сукню для хрещення, в якій хрестили його батька в 1979 році, а сімейна реліквія була створена ще для хрестин принца Густава Адольфа в 1906 році. З тих пір її носять королівські немовлята. Вона відрізняється елегантною мереживною обробкою та рукавами з оборками.

[ + – ] Принц Юліан Херберт Фольке

Принцеса Софія сяяла в сукні максі з квітковим V-подібним вирізом і довгими рукавами-буфами від італійського модного будинку Etro. Що ж стосується принца Карла Філіпа, то він був у військовій формі.

[ + – ] Принцеса Софія в плаття від Etro

Серед гостей були присутні батьки Карла Філіпа, король Карл XVI Густав і королева Сільвія, а також його брати та сестри і їхні подружжя: кронпринцеса Вікторія та принц Даніель, принцеса Мадлен і Крістофер О'Ніл. На заході також були присутні старші кузени новонародженого, у тому числі діти спадкової принцеси Вікторії, дев'ятирічна принцеса Естель і п'ятирічний принц Оскар, а також діти принцеси Мадлен: семирічна принцеса Леонора, шестирічний принц Ніколас і трирічна принцеса Адрієнн.

Дід принца Юліана, король Карл Густав, розкрив ім'я онука та його герцогство на засіданні кабінету міністрів у Королівському палаці в Стокгольмі через кілька днів після народження малюка, причому і те, і друге є зворушливою даниною поваги членам королівської сім'ї.

Принц Джуліан — герцог Халландський. Це колишнє герцогство дядька короля Карла принца Берта, де Карл і Софія зараз живуть зі своїми дітьми.

Натомість Фольке — одне з середніх імен короля й ім'я онука короля Оскара II, який вів переговори про звільнення близько 31 000 ув'язнених із німецьких концтаборів під час Другої світової війни.

На відміну від своїх старших братів, принц Юліан не отримає статус королівської високості після того, як король Густав скасував титул Його Королівської Високості в дітей Софії та Карла в жовтні 2019 року. Це означає, що він не повинен буде виконувати вищі королівські обов'язки, однак залишиться в лінії спадкоємності.

[ + – ] Сім'я принца Карла Філіпа

Принц Юліан — восьмий онук короля Карла XVI Густава. Карл Філіп — єдиний син і друга дитина короля Швеції Карла XVI Густава і королеви Сільвії. Його старша сестра, 43-річна принцеса Вікторія, є спадкоємицею шведського престолу, і зараз він займає п'яте місце в черзі на престол.

Про прийдешнє поповнення в родині принц Карл Філіп і принцеса Софія оголосили в грудні минулого року.