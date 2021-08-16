Гарри Герберт, крестник королевы Елизаветы II, женился на шеф-поваре

Избранницей достопочтенного Гарри стала ирландка Клода Маккена, шеф-повар и телеведущая

На этих выходных узами брака связал себя один из многочисленных крестников королевы Елизаветы II – достопочтенный Гарри Герберт, пишет Daily Mail.

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Крестник королевы Гарри Герберт женился на ирландском шеф-поваре Клоде Маккенне. Сказочная свадьба прошла в графстве Хэмпшир в роскошном замке Хайклер, который является, пожалуй, самым известным имением в Британии. Ведь здесь снимали сериалы "Дживс и Вустер", "Аббатство Даунтон" и "Убийства в Мидсомере".

[ + – ] Свадьба Гарри Герберта и Клоды Маккена/Фото: Instagram clodagh_mckenna

Место было выбрано неслучайно. Гарри Герберт, крестник Ее Величества, исполнительный директор Highclere Thoroughbred Racing и The Royal Ascot Racing Club, потомок владельцев замка Хайклер. Отец Герберта, лорд Порчестер, 7-й граф Карнарвон, был близким другом и гоночным менеджером королевы с 1969 года до своей смерти в 2001-м.

Сейчас, напомним, замком Хайклер владеет еще один крестник королевы Елизаветы, Джордж Герберт, 8-й граф Карнарвон.

[ + – ] Свадьба Гарри Герберта и Клоды Маккена [ + – ] Джордж Герберт, 8-й граф Карнарвон с женой

46-летняя Маккенна выбрала для церемонии белое расшитое платье с длинной вуалью, а 62-летний Герберт предпочел костюм-тройку. Свадьба прошла в традиционном английском стиле — 62-летний жених и 46-летняя невеста прибыли в часовню Святого Михаила и всех святых в открытом экипаже, девочки-цветочницы были в венках из гвоздик, а столы накрыли в саду. Торт, к слову, создала кондитер Клэр Птак, которая отвечала за свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл.

[ + – ] Свадьба Гарри Герберта и Клоды Маккена/Фото: Instagram clodagh_mckenna

Среди гостей были бывший канцлер Джордж Осборн со своей невестой Теей Роджерс и сыном Бо. Также на торжестве присутствовала ирландская ведущая Лаура Уитмор, фотограф Хьюго Бернанд и редактор Мартин Фризелл. За музыкальное сопровождение отвечала певица Имельда Мэй, которая прилетела на церемонию на вертолете.

Клода и Гарри познакомились в компании друзей, когда делали покупки в универмаге Fortnum & Mason, в 2017 году. Спустя три года они объявили о помолвке. Гарри в 2015-м развелся после 25 лет брака, у него трое детей.

Проживать счастливые молодожены будут на территории поместья — в 300-летнем коттедже Бродспер-хаус.