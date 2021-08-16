Гаррі Герберт, хрещеник королеви Єлизавети II, одружився із шеф-кухаркою

Обраницею високоповажного Гаррі стала ірландка Клода Маккена, шеф-кухарка і телеведуча

Цими вихідними узами шлюбу пов'язав себе один з численних хрещеників королеви Єлизавети II — високоповажний Гаррі Герберт, пише Daily Mail.

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Хрещеник королеви Гаррі Герберт одружився з ірландською шеф-кухаркою Клодою Маккенною. Казкове весілля пройшло в графстві Гемпшир у розкішному замку Хайклер, який є, мабуть, найвідомішим маєтком у Британії. Адже тут знімали серіали "Дживс і Вустер", "Абатство Даунтон" і "Суто англійські вбивства".

[ + – ] Весілля Гаррі Герберта і Клоди Маккени/Фото: Instagram clodagh_mckenna

Місце було обрано невипадково. Гаррі Герберт, хрещеник Її Величності, виконавчий директор Highclere Thoroughbred Racing і The Royal Ascot Racing Club, нащадок власників замку Хайклер. Батько Герберта, лорд Порчестер, 7-й граф Карнарвон, був близьким другом і гоночним менеджером королеви з 1969 року до своєї смерті у 2001-му.

Зараз, нагадаємо, замком Хайклер володіє ще один хрещеник королеви Єлизавети, Джордж Герберт, 8-й граф Карнарвон.

[ + – ] Весілля Гаррі Герберта і Клоди Маккени [ + – ] Джордж Герберт, 8-й граф Карнарвон з дружиною

46-річна Маккена вибрала для церемонії біле розшите плаття з довгою вуаллю, а 62-річний Герберт обрав костюм-трійку. Весілля пройшло в традиційному англійському стилі — 62-річний наречений і 46-річна наречена прибула в каплицю Святого Михайла і всіх святих у відкритому екіпажі, дівчатка-квіткарки були у вінках з гвоздик, а столи накрили в саду. Торт, до слова, створила кондитерка Клер Птак, яка відповідала за весільний торт принца Гаррі і Меган Маркл.

[ + – ] Весілля Гаррі Герберта і Клоди Маккени/Фото: Instagram clodagh_mckenna

Серед гостей були колишній канцлер Джордж Осборн зі своєю нареченою Теєю Роджерс і сином Бо. Також на святі була присутня ірландська ведуча Лаура Вітмор, фотограф Х'юго Бернанд і редактор Мартін Фрізелл. За музичний супровід відповідала співачка Імельда Мей, яка прилетіла на церемонію на вертольоті.

Клода і Гаррі познайомилися в компанії друзів, коли робили покупки в універмазі Fortnum & Mason, у 2017 році. Через три роки вони оголосили про заручини. Гаррі у 2015-му розлучився після 25 років шлюбу, у нього троє дітей.

Проживати щасливі молодята будуть на території маєтку — у 300-літньому котеджі Бродспер-хаус.