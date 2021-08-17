Меган Маркл снимет фильм о деятельности Кейт Миддлтон

Но пока о том, что герцогини стали подругами, говорить рано, сотрудничество произойдет благодаря компании Netflix

Меган Маркл планирует снять документальный фильм для компании Netflix о благотворительной деятельности Кейт Миддлтон. Об этом пишет USMagazine.

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Как будет происходить сотрудничество герцогинь, о чьей вражде еще недавно писали все таблоиды, пока неизвестно, но Меган связана контрактом. Напомним, в сентябре 2020 года принц Гарри и его супруга подписали многолетний контракт с компанией Netflix. Они будут работать над производством фильмов, сериалов и детских программ под названием Archewell Productions. Получат они за это 100 миллионов долларов.

По данным СМИ, Меган уже обсудила съемки фильма с Кейт и та дала согласие.

"Меган говорила с ней о сотрудничестве в проектах для Netflix, документальном фильме, который осветит благотворительную деятельность Кейт, и огромном влиянии, которое она сделала своей благотворительностью", — сообщает источник.

"Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и чаще общаются", — отмечает неназванный источник и упоминает, что Кейт была даже "польщена" предложением.

Впрочем, со стороны британского королевского двора комментариев пока не поступало. Так что пока рано судить, насколько улучшились отношения герцогинь. Ведь недавно они вели себя довольно холодно по отношению друг к другу и почти не общались. Впрочем, Кейт Миддлтон и принц Уильям все же поздравили Меган с днем рождения.