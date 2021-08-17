Крок до примирення: Меган Маркл зніме фільм про благодійну діяльність Кейт Міддлтон

Але поки про те, що герцогині стали подругами, говорити зарано, співпраця відбудеться завдяки компанії Netflix.

Меган Маркл планує зняти документальний фільм для компанії Netflix про благодійну діяльність Кейт Міддлтон. Про це пише USMagazine.

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Як буде відбуватися співпраця герцогинь, про чию ворожнечу ще нещодавно писали всі таблоїди, поки невідомо, але Меган пов'язана контрактом. Нагадаємо, у вересні 2020 принц Гаррі та його дружина підписали багаторічний контракт із компанією Netflix. Вони будуть працювати над виробництвом фільмів, серіалів і дитячих програм під назвою Archewell Productions. Отримають вони за це 100 мільйонів доларів.

За даними ЗМІ, Меган вже обговорила зйомки фільму з Кейт і та дала згоду.

"Меган говорила з нею про співпрацю в проєктах для Netflix, документальний фільм, який освітить благодійну діяльність Кейт, і величезний вплив, який вона зробила своєю добродійністю", — повідомляє джерело.

"Меган і Кейт насправді дуже добре ладнають і частіше спілкуються", — зазначає неназване джерело і згадує, що Кейт була навіть "задоволена" пропозицією.

Утім, із боку британського королівського двору коментарів поки не надходило. Тож поки зарано судити, наскільки покращилися стосунки герцогинь. Адже нещодавно вони ставилися досить холодно одна до одної і майже не спілкувалися. Утім, Кейт Міддлтон і принц Вільям все ж привітали Меган із днем народження.